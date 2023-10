Esquí: Els EEBE U19 milloren punts en descens i supergegant

Tot l’equip U19 del programa EEBE (FAE)

Quan el grup U19 dels EEBE va arribar a Corralco (Xile) al principi de setembre hi havia previstes unes curses que, finalment, pel mal temps, no es van poder disputar. A la recta final de l’estada, però, hi havia programades altres carreres de velocitat -descens i supergegant-, les quals es van celebrar el passat cap de setmana i van deixar nombroses millores de punts FIS entre els corredors andorrans: 7 van millorar en descens, i 8 en supergegant.

L’equip U19 dels EEBE a Corralco va estar format per Alvar Calvo, Eric Ebri, Pirmin Estruga, Salvador Cornella, Nicolau Daban, Carlos Salinas, Martí Llort, Maià Font, Pere Cornella, Marc Fernández i Adrià Prats, i va estar dirigit pel seu responsable tècnic, Nico Belcredi, amb el suport del tècnic Didac González.

Les carreres, corresponents a les continentals SAC (South American Cup), “es van dur a terme en condicions bastant límit, amb molt de vent i en una pista molt plana”, ha explicat Nico Belcredi, responsable tècnic dels U19. “Els resultats depenien bastant de les condicions amb les que sortissis”, ha continuat el tècnic que, amb tot, considera que “amb els pocs dies d’entrenament que porten en aquest moment, hem pogut veure alguns bons resultats”.





Millores en descens

I aquests resultats s’han vist en les millores de punts de diversos dels joves U19. Així, en descens els andorrans van disputar tres curses. Set esquiadors van aconseguir millorar i confirmar els punts -els punts FIS els marca la mitja dels dos millors resultats-: Pere Cornella, Pirmin Estruga, Salvador Cornella, Maià Font, Adrià Prats, Carlos Salinas i Martí Llort. Igualment, van marcar els seus primers punts en la disciplina Alvar Calvo i Nico Daban.





Anàlisi per esquiador en descens

La millora de punts FIS la marquen els dos millors resultats en punts, amb els quals es treu una mitjana. De les tres carreres disputades, caldrà, doncs, extraure els dos millors resultats.

Pere Cornella, que tenia 95.01 punts FIS en l’actual llista, va fer 70.26, 67.74 i 83.88, amb la qual cosa amb els dos millors registres de les tres carreres obtindrà una millora substancial de la seva puntuació FIS.

Pirmin Estruga, que no tenia punts FIS en descens, va marcar 76.05, 98,46 i 109.47.

Salvador Cornella, que fins ara marcava 115.02 punts FIS, ara rebaixarà gràcies als 81.51, 90,08 i 93.63 que va obtenir.

Maià Font, que tenia 166.51, rebaixarà amb els 93.60, 91.48 i 89,45.

Adrià Prats, que tenia 152.85, va córrer dues curses i va millorar punts: 114.53 i 145.16.

Eric Ebri, que tenia 109 punts FIS, es queda com estava perquè va marcar 112.26 i 114.69 en les dues curses que va córrer.

Carlos Salinas, que sumava fins el moment 188.56, va marcar, també en dues curses, 122.38 i 142.37.

Martí Llort, igualment, tenia 147.70 i millorarà gràcies a dos resultats: 125.52 i 134.54.

Alvar Calvo no tenia punts FIS en descens i va fer punts només a una cursa amb 101.64.

Nico Daban, que tampoc tenia punts en la disciplina, també va marcar només a una carrera: 118.19.





Millores en supergegant

En supergegant, vuit corredors van assolir millora de punts, confirmats amb dos resultats: Pere Cornella, Maià Font, Martí Llort, Pirmin Estruga, Carlos Salinas, Nico Daban, Alvar Calvo i Salvador Cornella, aquest últim assolint els seus primers punts FIS en la disciplina.





Anàlisi per esquiador en descens

La millora de punts FIS la marquen els dos millors resultats en punts, amb els quals es treu una mitjana. A Corralco es van disputar dues curses de supergegant.

Pere Cornella, que tenia 84.68, millorarà gràcies als 66.69 i 77.35 que va fer.

Maià Font, que tenia 211.75, millorarà substancialment amb els 99.81 i 81.99.

Martí Llort, que comptava amb 142.24, ho rebaixarà amb els 103.91 i 95.45.

Pirmin Estruga, que tenia 122.96, millorarà una mica amb els 115.78 i 111.96.

Carlos Salinas, que tenia 146.68, millorarà amb 122.66 i 118.19.

Nico Daban, que fins ara tenia 152.18, millorarà amb 123.83 i 103.71.

Alvar Calvo, que tenia 250.11, rebaixa molt amb els 125.59 i 110.08.

Salvador Cornella, que fins ara no tenia punts a la disciplina, ara va fer 205.88 i 92.56.

Adrià Prats, que tenia 179.95, només va puntuar en una cursa, amb 152.84.

Eric Ebri no millora els 105.79 actuals, ja que va marcar 117.97 i 120.36.

Marc Fernández tampoc no rebaixarà: tenia 92.24 i va marcar 119.44 i 95.45.