Esquí: Els EEBE U16 arriben a Xile on seguiran la preparació

La primera estada en neu dels EEBE U16 va ser a Les Deux Alpes el passat mes de juny. Després han estat treballant el físic i just aquest dimecres arribaven a Xile per a iniciar l’estada llarga de pretemporada, que serà fins el 18 de setembre a Corralco. En l’expedició ha viatjat tot l’equip, amb Jana Ferrer, Júlia Capdevila, Vicky Gallerani, Paula Ledesma, Gisela Drets, Mia Pintado, Guillem Rous, Andy Ambor, Marc Visa, Roc Vila, Aleran Mitjana, Manel Romo, Jofre Casal, Iker Cerdà, Martí Eudal, Pol Xampeny, Jan Fernàndez i Lluc Gacia.
Com a responsable de grup també s’ha desplaçat Pol Carreras, així com els entrenadors Josep Miquel Martin, Xita, i Robert Solsona, que és també preparador físic.