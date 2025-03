Esquí de muntanya: Andorra acaba 17a en la prova d’equips que tanca el Mundial de Morgins

La parella andorrana durant la competició (FAM)

La cinquena i darrera jornada dels Campionats del Món d’esquí de muntanya, que s’han disputat a la població helvètica de Morgins, ha celebrat aquest dissabte la prova d’equips. La representació andorrana formada per Adrià Bartumeu i Marc Casanovas ha finalitzat en 17a posició aturant el cronòmetre amb un temps de 2:46:19.8 d’un total de 28 equips.

Classificació per equips:

1.- Xavier Gachet – William Bon MArdion. FRA. 2:12:42.1

2.- Rémi Bonnet – Gay Aurélien. SUI. 2:13:33.4

3.- Samuel Equy – Mathéo Jacquemoud. FRA. 2:13:42.4

17.- Adrià Bartumeu – Marc Casanovas. AND. 2:46:19.8

La prova per equips, doncs, posa el punt i final a una setmana de competició, on novament Andorra “ha competit de tu a tu amb les grans potències de l’esquí de muntanya com Itàlia, França, Espanya, Xina, Estats Unit, entre moltes altres”, assenyalen des de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM).

Des de la FAM afegeixen que “l’equip format per Adrià Bartumeu i Marc Casanovas ha mostrat el seu nivell entre tots els participants, en una clara mostra que el seu treball és de cara al futur. Un treball sense soroll amb dies bon i altres de menys bons, però que sempre “sumen” per al futur”. La joventut de tots els integrants de l’equip nacional de la FAM fa veure el futur amb molta esperança, indiquen des de la federació. Els 27 anys d’Adrià Bartumeu, com a integrant més veterà de l’equip sènior, amb els 21 anys d’Oriol Olm i els 20 de Marc Casanovas i Lea Ancion fa que tinguin un llarg camí per davant.

En la categoria U20, Max Palmitjavila, Miquel Naudi i Adrià Isal han viscut realitats diferents. “Si Palmitjavila ha mostrat que el seu lloc és estar en el TOP5 mundial de la seva categoria, Miquel Naudi i Adrià Isal segueixen evolucionant en una categoria que no és fàcil”, conclouen des de la FAM.