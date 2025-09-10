Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig: inici de curs sobre esquís

L’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig ha iniciat el setembre amb tots els equips realitzant una estada. Els sub-10 i sub-12, en el ja tradicional estatge a Sant Pere Pescador, on s’ha treballat la part física prop de la platja, però aprofitant els pendents de la Costa Brava. Aquest dos grups han treballat sobre la bicicleta, els patins en línia i les excursions a peu a part d’activitats aquàtiques i agilitat sobre sorra, amb una molt bona meteorologia ja que no hi han tingut la intensa calor d’altres anys. “Hem pogut treballar amb intensitat amb un grup molt homogeni”, explicava Adrià Margarit, responsable dels sub-12.
A Catalunya s’hi han desplaçat tres entrenadors amb aquest grup de 14 nens: Alejandra Riveros (responsable U10), Marçal Mestres i Adrià Margarit (responsable U12)
Els sub-14, amb Fer Poggi com responsable i Ferran Torres com entrenador acompanyant, han treballat durant una setmana a l’Snow World, a Amnéville, començant per la base d’eslàlom especial per a seguir amb treball específic i amb el material de la propera temporada. La localitat francesa compta amb una instal·lació indoor on els sis joves tecnificats han pogut entrenar amb molt bones condicions de neu en sessions de dues hores.
Els sub-16 tecnificats i el Pas Grau FIS Racing estan treballant a Ushuaia (Argentina) des del passat 16 d’agost.