Esquí Alpí: Les Finals de la Copa del Món Andorra 2023 activen el procés d’inscripció dels voluntaris

Les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2023, que tindran lloc als sectors Soldeu El Tarter de Grandvalira del 13 al 19 de març, han activat el procés d’inscripció dels voluntaris. En la nova edició, l’organització es reforçarà amb el suport d’un total de 350 persones que donaran servei als equips tècnics a l’interior de les pistes de competició, i als equips de logística i altres àmbits que fan possible el bon desenvolupament de l’esdeveniment.

Com a novetat, i per a fer accessible les Finals a tothom, se seleccionaran perfils que atendran i donaran servei a totes aquelles persones que pateixin algun tipus de discapacitat i requereixin el suport de l’organització per a assistir i gaudir de la informació de l’esdeveniment. A més, també s’integraran voluntaris per a atendre i col·laborar amb les accions previstes en l’àrea de sostenibilitat i cura del medi ambient.

En aquest sentit, i de la mateixa manera que a les Finals del 2019, l’àrea de voluntaris ofereix la possibilitat d’incorporar a l’equip persones que tenen alguna mena de diversitat funcional provinents de diferents associacions i col·lectius del país.

Els voluntaris rebran un obsequi especial de l’edició per part de l’organització.