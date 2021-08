Esquats en el sofà

Els diumenges són dies de descans, on prevalen les activitats que requereixen menys ús d’energia física com és veure la televisió, llegir, estar a la llar, etc. Però això no ha d’impedir-nos fer activitat física, al contrari. És més, moltes vegades és l’únic moment de la setmana on podem invertir més temps per a l’exercici.

Et proposem un exercici que pot realitzar-se des d’un sofà, perquè mentre miris la pel·lícula que no vols perdre’t, també puguis posar en forma el teu cos.

Esquats de Flamenc: Posa’t amb els peus alineats a l’altura del teu maluc i d’esquena al sofà. Després, col·loca les dues mans en el reposa braços del sofà, amb els teus dits cap endavant. Mantenint sempre els braços rectes i els colzes als costats, has de col·locar-te en posició de flamenc, és a dir, doblega el teu genoll esquerre a 90 graus i flexiona el teu peu cap a la cuixa. Una vegada tinguis la postura, comença a baixar flexionant els colzes darrere teu a 90 graus i al mateix temps, estén la cama esquerra de manera que quedi paral·lela al terra. Torna a la posició de flamenc i repeteix amb l’altra cama.

Per Gymrutina.es / Tot Sant Cugat