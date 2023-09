Espot: “S’està negociant el millor Acord d’associació amb la UE”

Xavier Espot i Landry Riba (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que l’Executiu està negociant amb la Comissió Europea “el millor Acord d’associació per a Andorra que defensi els interessos del país”, i no veu justificable els arguments que actualment alguns partits de l’oposició posen sobre la taula per a aturar les negociacions. “La millor opció que tenim és la que estem negociant, i s’albira positiva: l’hem de treballar i explorar fins al final”, ha reiterat mentre ha recordat que l’estat actual de converses amb la Unió Europea és dinàmic i evolutiu. Així ho ha manifestat en una trobada amb els mitjans de comunicació juntament amb el secretari d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, que ha exposat com s’ha reprès la negociació aquest setembre.

Espot ha emfatitzat que l’objectiu de l’Executiu per a assolir un acord respon a la voluntat popular i parlamentària per a assentar les bases “d’un país millor per als nostres ciutadans i ciutadanes a mig i llarg termini” i ha apuntat que seria una “irresponsabilitat política” abandonar la taula de negociació amb la Comissió Europea “en el punt actual”. Per aquest motiu també ha demanat defugir de la “crispació” i ha apuntat que el Govern seguirà sent “pedagògic i transparent” amb les converses que es mantenen amb Europa.

El cap de Govern ha recordat que seguir les negociacions amb la UE no suposa cap risc tenint en compte que “l’última paraula la tindrà la ciutadania a través del referèndum”. Per aquest motiu, ha dit, “tenim l’obligació de portar la negociació a bon port per a assolir el millor acord per a Andorra i per a les ciutadanes i ciutadans”.

Xavier Espot i Landry Riba han desgranat en quin punt estan les qüestions que s’estan negociant amb la UE. S’ha exposat que, mentre que la negociació sobre la prestació de serveis es troba en un estat embrionari, la solució consensuada que es dibuixa en relació a la lliure circulació de persones contempla el manteniment per part d’Andorra d’un sistema de quotes per a obtenir l’autorització de permisos de residència, la verificació dels antecedents penals per a les professions sensibles i condicions adaptades a la realitat d’Andorra per a la garantia de l’ordre públic. El cap de Govern ha llençat un missatge tranquil·litzador als col·legis professionals aclarint que els professionals liberals que es vulguin establir a Andorra hauran de sotmetre’s als mateixos criteris requerits per als nacionals.

La negociació sobre els serveis financers -que inclou els sectors bancari, assegurances i gestors de fons-, tot just ha de començar a partir d’un document de posició transmès per la UE. El cap de Govern, Xavier Espot, ha deixat clar el posicionament d’Andorra: el ‘level playing field’, és a dir, que les entitats financeres andorranes puguin operar a Europa en les mateixes condicions que els operadors europeus que mostrin interès a establir-se al Principat.

En relació a les telecomunicacions, Andorra negocia que la liberalització del mercat es faci després d’un període transitori i d’una obertura per fases per a acollir aquelles empreses interessades a implantar-se a Andorra per a oferir un servei que haurà de mantenir la mateixa qualitat que l’ofert actualment per Andorra Telecom. L’acord amb la UE que es negocia preveu que el ‘roaming’ es mantingui només durant un període transitori.

Durant la trobada amb els mitjans de comunicació, Espot i Riba han volgut esvair qualsevol dubte en relació a aspectes que sovint, i de manera errònia, es vinculen amb la negociació. Ni la fiscalitat ni la inclusió d’Andorra a l’espai Schengen estan incloses en el mandat de negociació per a l’Acord d’associació. Per tant, Andorra mantindrà la seva sobirania sobre les fronteres i sobre la seva fiscalitat.