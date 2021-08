Espot, Riva i Ruiz reben els representants dels Jocs Olímpics de Tòquio i als esportistes andorrans

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han rebut aquest dimecres a Ordino els representants d’Andorra als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i els esportistes amb els resultats més destacats de les temporades 2019-2020 i 2020-2021.

Així, primer han mantingut una primera trobada amb la palista Mònica Dòria i l’atleta Pol Moya, que tot just han arribat del Japó, així com amb el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, i altres membres de la delegació. Espot els ha agraït especialment el seu esforç per a representar el país i el fet de “sacrificar i dedicar bona part de les vostres vides en cos i ànima a l’esport”.

Posteriorment s’han unit a Dòria i Moya els esportistes premiats durant les dues darreres temporades i els que han obtingut resultats destacats en categories inferiors. El cap de Govern ha reiterat el compromís del Govern amb l’esport: “l’entenem i concebem des d’una perspectiva pública i social, com un dret individual i col·lectiu que cal promoure perquè desenvolupa un paper cabdal en l’educació i fomenta els valors d’una societat democràtica i pacífica a través de l’esforç, la disciplina, la solidaritat i el respecte”. Un compromís ha continuat, que es reflecteix en “la millora de les instal·lacions esportives d’alt rendiment, en implementar nous serveis com el de preparació física i nutrició, en impulsar sinergies entre el ministeri i les federacions i en seguir promovent l’organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell”.

Els esportistes que avui han rebut el reconeixement, a banda de Mònica Dòria i Pol Moya, han estat Roger Puig, Joan Verdú, Ireneu Esteve, Carola Vila, Maeva Estévez, Laura Pellicer, Òscar Casal i Marc Casal, Nahuel Carabaña, Victòria Jiménez, Álvaro Rodríguez i Raul Ferré. També s’ha fet un reconeixement especial per la seva trajectòria esportiva a Mireia Gutiérrez i Lluís Marín, que enguany han anunciat que es retiren de la competició.