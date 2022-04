Espot referma al grup de treball de l’EFTA la convicció d’Andorra davant l’Acord d’Associació amb la UE

En la segona jornada de treball a Andorra, els membres del grup de treball EFTA del Consell de la UE han visitat la Casa de la Vall, s’han pogut trobar amb la síndica general, Roser Suñé així com amb els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior. També han intercanviat amb actors econòmics i socials diferents qüestions al voltant de la diversificació econòmica duta a terme durant els darrers anys, així com el repte de la transició energètica i la digitalització.

Durant la trobada que va tenir lloc aquest dijous al vespre, en el sopar ofert pel cap de Govern als membres del grup de treball EFTA del Consell de la UE, on també van estar presents els representants de l’Acord Polític així com diferents representants socioeconòmics del país, Espot va celebrar l’oportunitat que representa la represa de la negociació en format presencial, coincidint amb l’inici de l’activitat del Secretariat General de la Comissió Europea com a negociador i amb la Presidència francesa del Consell de la UE.

En la seva intervenció davant dels delegats, el cap de Govern va refermar la convicció d’Andorra davant l’Acord d’Associació amb la UE, després del procés de transformació dut a terme des del 2009. Xavier Espot ha afegit que un bon acord d’Associació, que permeti competir en el Mercat Interior europeu i que consideri la realitat d’Andorra i les seves particularitats pot ser extremadament positiu per a totes les parts. Per aconseguir aquest Acord, va afegir, el diàleg i el suport actiu dels estats membres europeus sempre ha estat de la màxima importància, de manera que les conclusions del Consell d’Afers Generals del Consell de la UE sota la presidència francesa, en què el grup de treball de l’EFTA té un paper clau, són essencials per al progrés de la negociació.

El representant del Secretariat General, en la seva intervenció, va agrair la informació que durant les jornades de treball s’està traslladant i l’exercici de transparència que els diferents sectors estan duent a terme. També va avançar que aquesta visita, de caràcter més tècnic, per part dels delegats del grup EFTA del consell de la UE, precedeix una visita institucional al més alt nivell. Així, es preveu que el vicepresident de la Comissió Europea i màxim responsable polític de la negociació, Maroš Šefčovič, visiti Andorra durant el segon semestre d’aquest any.

La jornada de treball d’aquest divendres s’ha iniciat amb la visita del grup de treball EFTA a la Casa de la Vall, on han pogut trobar-se amb la síndica i la subsíndica i han pogut conèixer la història institucional d’Andorra. També han mantingut una reunió amb els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior amb els que han comentat l’agenda europea i l’evolució de la negociació.

A continuació s’ha celebrat la taula rodona sota el títol “Andorra i la UE, reptes i oportunitats compartits”, dividida en tres blocs. La primera, en la qual han intervingut la directora d’Andorra Business, Judith Hidalgo i el director de la Confederació Empresarial Andorrana, Iago Andreu, ha girat al voltant del sector empresarial del país i com s’ha reinventat els darrers anys, alineant-se a les polítiques del país i als estàndards europeus. Ambdós experts han exposat els projectes i accions d’obertura i diversificació econòmica que s’han dut a terme en la darrera dècada.

El segon bloc s’ha dedicat a les polítiques de transició energètica, destacant el rol dels dos actors principals: FEDA i l’OECC. Durant la intervenció que han desenvolupat la directora adjunta de FEDA, Imma Jiménez, i l’experta en energia i canvi climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Meritxell Cuyas, han exposat les polítiques que s’estan duent a terme per avançar cap a una major autonomia energètica i per apostar per les energies renovables. Ambdues han subratllat la prioritat d’Andorra pel que fa a les polítiques de sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

El darrer bloc ha posat el focus en el programa de transició digital del País, remarcant l’acompanyament essencial d’Andorra Telecom en aquest procés. En aquest bloc han intervingut el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, i el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, que han exposat el repte de la transició cap a la simplificació de l’administració i com s’està establint un diàleg entre el sector públic i el privat per impulsar accions encaminades a la digitalització.

Els delegats del grup de treball EFTA del Consell de la UE han establert un diàleg fluid amb els experts de la taula rodona als quals els han respost totes les qüestions que s’han plantejat. En les paraules de conclusió, la presidenta del grup, Mariana Duqué, ha agraït al secretari d’Estat d’Afers Europeus l’organització de la visita, que ha permès conèixer i comprendre millor Andorra. La presidenta ha subratllat que aquest dossier està entre les prioritats del grup i que la visita ha estat molt útil de cara a preparar les conclusions del Consell d’Afers Generals del Consell de la Unió Europea.