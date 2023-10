Espot participa en la Reunió de la Comunitat Política Europea

Infografia anunciant la cimera de la CPE en la qual hi serà Xavier Espot

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en la tercera Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que se celebrarà el pròxim dijous, dia 5 d’octubre, a Granada, amb la voluntat de donar continuïtat al diàleg, alt més alt nivell, entre els mandataris dels països del continent europeu.

En aquesta tercera Reunió de la CPE, organitzada per Espanya, en el marc de la seva presidència del Consell d’Unió Europea, se celebraran diferents taules rodones per a incentivar la col·laboració dels dirigents, entre paios, en àmbits com la seguretat, la transició energètica, la crisi climàtica, o la digitalització, entre d’altres.

Espot, que viatjarà amb el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, tindrà l’oportunitat de continuar teixint complicitats amb els mandataris europeus de cara a la negociació per a l’Acord d’associació amb la UE.