Espot participa en el 4t Fòrum de la Pau per impulsar solucions per a una reactivació econòmica

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat aquest dijous en la cerimònia de caps d’Estat i de Govern del Fòrum de París de la Pau. La 4a edició del Fòrum, organitzada pel president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, se celebra sota el títol “Reduir les fractures mundials: La via d’una millor governança després de la COVID-19″.

El cap de Govern ha felicitat Emmanuel Macron per l’organització durant 4 anys d’aquest Fòrum de reflexió i mediació, que ha reunit de manera presencial una trentena d’alts mandataris d’arreu del món, a més de representants d’organitzacions internacionals no governamentals o de la societat civil internacional, ministres, empresaris i figures compromeses amb les temàtiques del Fòrum. Entre l’11 i el 13 de novembre, de manera presencial o amb participació telemàtica es debatrà sobre les solucions per superar les bretxes socials agreujades amb la crisi sanitària i per impulsar una reactivació econòmica que sigui inclusiva i solidària.

En la declaració telemàtica enregistrada per Xavier Espot per participar en aquesta iniciativa, ha reafirmat el compromís del Principat a “seguir reforçant un multilateralisme renovat i més efectiu” per “actuar de manera concertada, unida i inclusiva si volem reduir la bretxa creada entre les nostres societats”. Aquest multilateralisme ha afegit, no només ha de ser entre governs, “sinó també amb la plena implicació de les ONG, el sector privat, els científics, els joves i tots els actors implicats a les nostres societats”.

Xavier Espot ha posat en relleu que la superació de reptes com la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències o el canvi climàtic “només serà possible si totes les parts interessades decideixen treballar de manera coordinada i integrada”.

“En temps de pandèmia i crisi econòmica, la solució que ofereix Andorra és considerar l’educació per al desenvolupament sostenible com a essencial”, ha remarcat el cap de Govern, que ha recordat que “és la nostra responsabilitat invertir més i millor en educació i cooperació científica”.

Per concloure, Espot ha defensat que la reactivació econòmica i social després de la pandèmia “sigui més humana, però també més sostenible, més respectuosa amb el medi ambient i la biodiversitat, ancorada en la convicció que la solidaritat i el respecte pel nostre planeta han de ser els fonaments de les nostres accions”.