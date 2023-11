Espot participa a París en la 42a Conferència General de la UNESCO

Xavier Espot intervenint a la 42a Conferència General de la UNESCO, a París (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut al debat de política general de la 42a Conferència General de la UNESCO que se celebra a París centrat en els projectes que l’organització du a terme amb els 194 països que la conformen. La Conferència General reuneix caps d’Estat i de Govern, ministres, organitzacions multilaterals i líders de la societat civil per a abordar les grans disrupcions que enfronta el món i trobar solucions en benefici de les persones i del planeta. La directora general, Audrey Azoulay, ha acollit el cap de Govern, a l’arribada, a la seu de l’organització acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a França i delegada permanent a la UNESCO, Eva Descarrega.

En la seva intervenció, el cap de Govern ha refermat els forts vincles d’Andorra amb l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura que s’han forjat durant els trenta anys. També ha agraït a la directora general, Audrey Azoulay, l’interès i la seva visita al país el passat estiu, que li va permetre conèixer, sobre el terreny la importància i el treball dels projectes i programes de la UNESCO a Andorra. Igualment ha assenyalat l’honor per a Andorra d’assumir la vicepresidència de la Conferència General, per primera vegada, des del 1993.

Una de les prioritats del Govern, ha explicat Xavier Espot, és sensibilitzar, combatre i mitigar els efectes negatius del canvi climàtic. Ha explicat l’experiència d’Ordino com a reserva de la biosfera per la UNESCO, que ha demostrat ser una eina especialment útil per a trobar l’equilibri entre la conservació de la natura i el desenvolupament econòmic sostenible.

Així, Espot ha afirmat que la integració a la Xarxa Europea de Reserves de la Biosfera, dins de l’eix temàtic de muntanya i a la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera de Muntanya d’Ordino, des del 2022, dona visibilitat a la vulnerabilitat específica de les regions muntanyenques davant del canvi climàtic. Pel que fa al compromís amb l’acció climàtica, el cap de Govern ha afegit que actualment s’està treballant en la candidatura per a designar el Principat d’Andorra com a primer país reserva de la biosfera amb l’objectiu de presentar-la l’any 2024. Amb la mateixa voluntat, ha dit Espot, Andorra ha proposat incloure un punt a l’agenda de la propera COP28 sobre els efectes del canvi climàtic a les zones de muntanya.

En l’àmbit de l’educació, Xavier Espot ha celebrat la recent entrada en vigor del Conveni de la UNESCO, al qual Andorra es va adherir a finals de l’any passat, sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’educació superior, que ha de facilitar la mobilitat universal dels estudiants permetent-los enriquir-se amb perspectives culturals i acadèmiques diverses.

També ha destacat la participació activa dels joves d’Andorra en els esforços per a abordar els reptes globals, especialment pel que fa al canvi climàtic. La seva implicació al Fòrum dels Joves de la UNESCO és una font d’inspiració i demostra la voluntat i el compromís de les joves generacions que volen construir un món millor.

El cap ha conclòs refermant l’alineació d’Andorra amb els valors del multilateralisme inclusiu, com a instrument indispensable per a la pau i per a garantir un futur millor per a les generacions futures i ha afirmat que, avui dia, la UNESCO continua sent un lloc privilegiat on les nacions es poden trobar, escoltar-se per a entendre’s millor i treballar per la pau.





Reunions bilaterals

Xavier Espot ha refermat, amb la sotssecretària d’Afers Exteriors de la República Italiana, Maria Tripodi, la voluntat de desenvolupar un marc de col·laboració bilateral i multilateral. Més concretament, els dos mandataris han acordat impulsar l’inici dels treballs per a la signatura d’un conveni per a evitar la doble imposició (CDI). En la reunió, Espot ha convidat la sotssecretària a visitar oficialment Andorra.

Durant la seva jornada de treball a París, el cap de Govern s’ha trobat amb la degana de l’Escola d’Afers Internacionals a l’Institut d’Estudis Polítics de París (Sciences Po) i exministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya, Arancha González Laya, amb qui ha pogut conversar sobre l’actualitat política, econòmica i social internacional. Espot i González Laya han convingut explorar diferents vies de cooperació entre el centre universitari i el Govern d’Andorra.

El cap de Govern ha tingut l’oportunitat de visitar, a la seu de la UNESCO, l’estand del projecte E3bot, impulsat per l’andorrà Joan Nadal. Es tracta d’un robot educatiu utilitzat dins el programa STEM de la UNESCO. Aquest giny, fabricat amb un telèfon mòbil reciclat, peces d’impressió 3D i components electrònics bàsics, té com a objectiu fer accessible la robòtica i la intel·ligència artificial a les nenes i els nens d’arreu.

La UNESCO organitza tallers per a ensenyar als nens com utilitzar l’E3bot. Aquests tallers es realitzen en diferents parts del món i són dirigits a nenes i nens de totes les edats i nivells d’experiència.