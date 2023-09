Espot parla d’Andorra i la Constitució al John Jay College de Nova York

Espot intervenint a la universitat de justícia John Jay College de Nova York (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet aquesta tarda una presentació a la universitat de justícia John Jay College de Nova York, sota el títol: ‘Andorra, 30 anys de Constitució: Estat de dret i justícia’. Aprofitant el seu desplaçament als Estats Units amb motiu de la 78a Assemblea General de les Nacions Unides, el màxim responsable de l’executiu ha explicat als alumnes d’aquesta universitat, especialitzada en dret penal, com l’aprovació de la Constitució va atorgar la sobirania al poble i va establir una separació clara entre el poder executiu, legislatiu i judicial.

Així mateix, també va permetre reformar les institucions i va donar un estatut jurídic internacional a Andorra fet que va permetre que el Principat pogués ser membre de ple dret en organismes internacionals com les Nacions Unides.

Al marge dels canvis substancials que va implicar l’aprovació de la Carta Magna, el cap de Govern també ha incidit amb el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, els drets humans i amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica. Espot també ha destacat l’excel·lent relació que Andorra manté amb els Estats Units gràcies “als valors compartits i a una amistat basada en el respecte mutu i la col·laboració, particularment, en el nostre compromís en l’àmbit internacional”.

Un altre dels àmbits que ha destacat el cap de Govern ha estat el de seguretat i justícia. En aquest sentit, Espot ha explicat que Andorra és un dels països més segurs del món amb un Cos de Policia que està format per 261 agents que vetllen per la seguretat diària de més de 100.000 residents i turistes. Un cos de l’ordre que està constantment en formació per a adaptar-se als canvis d’hàbits de la societat.

Pel que fa al sistema judicial, el màxim responsable de l’executiu ha fet una explicació sobre la seva estructura destacant la independència i imparcialitat. En finalitzar l’acte, els alumnes del John Jay College s’han adreçat al cap de Govern amb qui han mantingut un intercanvi d’opinions i també han formulat preguntes sobre Andorra.

John Jay College és una universitat de la City University de Nova York al centre de Manhattan. Establerta el 1964, deu el seu nom al primer president del Tribunal Suprem dels Estats Units. Actualment, uns 12.000 estudiants cursen els seus estudis de dret penal o graus de ciències forenses.