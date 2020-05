Espot lliura als cònsols l’esborrany del projecte de llei relatiu a la reducció salarial dels polítics

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut una trobada aquest dilluns amb els cònsols majors de les diferents parròquies per traslladar-los el contingut dels esborranys dels projectes de llei relacionats amb la reducció salarial dels càrrecs electes i també en matèria processal. Els dos projectes, que està treballant l’Executiu, tenen com a prioritat pal·liar la situació generada per la COVID-19. Durant els pròxims dies, des dels diferents consistoris, es podran fer les aportacions que es considerin oportunes.

Més concretament, i seguint el compromís contret pel cap de Govern en sessió parlamentària, els 7 cònsols majors han estat informats del contingut del projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electius i de lliure designació de les entitats públiques.

També se’ls ha lliurat el projecte de llei de mesures excepcionals i urgents en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.