Espot inicia l’agenda de treball a l’Assemblea General de l’ONU amb una reunió amb el secretari general

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que l’Agenda 2030 està marcant el full de ruta i les prioritats del Govern en aspectes com l’acció climàtica, la defensa dels drets de la infància, les polítiques d’igualtat o la defensa del multilingüisme com a valor fonamental de la comunicació entre els pobles.

Durant la primera jornada de treball del cap de Govern a l’Assemblea General de les Nacions Unides, s’ha reunit amb el secretari general, António Guterres, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la representant permanent a les Nacions Unides, l’ambaixadora Elisenda Vives.

Durant la trobada, Guterres i Espot han destacat la col·laboració d’Andorra a les Nacions Unides en diferents àmbits, i el secretari general ha felicitat el Principat pel seu compromís amb el multilateralisme i els valors fundacionals de les Nacions Unides. Xavier Espot ha convidat al secretari general a visitar Andorra durant el 2023, coincidint amb el 30è aniversari de l’ingrés del Principat a les Nacions Unides.

També s’han tractat les diferents accions que s’estan desenvolupant en els darrers anys a Andorra per a la lluita contra el canvi climàtic i per a la transició energètica. Una prioritat que, tal com ha exposat el cap de Govern, es tradueix en un seguit d’iniciatives legislatives i accions concretes per a impulsar i acompanyar a la ciutadania en el canvi d’hàbits cap a un consum sostenible que pren especial rellevància en l’actual context de crisi energètica global.

En aquest sentit, el secretari general ha mostrat la seva preocupació pel retrocés que s’està experimentant en la transició energètica arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna, i del retorn que en molts casos s’està duent a terme cap als combustibles fòssils. Espot li ha exposat que en el cas d’Andorra, precisament, l’aposta necessària per a l’increment de la sobirania energètica passa, ans al contrari, per un impuls encara més important de les energies renovables.

Aquest mateix dilluns, es preveu que el cap de Govern es reuneixi amb el president de la 77a Assemblea General de les Nacions Unides, Csava Körösi, que se celebra sota el títol “Un moment decisiu: solucions transformadores per a desafiaments interrelacionats”.

De la mateixa manera, el cap de Govern participarà posteriorment a la Cimera sobre la Transformació de l’Educació. Una iniciativa d’António Guterres davant la crisi global de l’educació en matèria d’igualtat, inclusió i qualitat. La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ja va participar a París el passat mes de juny a la Precimera celebrada a la seu de la UNESCO a París, una reunió ministerial preparatòria de la reunió d’Alt Nivell en la que Xavier Espot participarà aquest mateix dilluns.