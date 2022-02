Espot i Vilarrubla visiten el nou centre de Formació Professional de la Massana

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han visitat aquest matí el nou Centre de Formació Professional de la Massana. Les instal·lacions s’han posat en funcionament aquest curs i acullen dues de les tres branques dels nous estudis de Formació Professional Inicial.

Concretament, al primer curs de Manteniment d’habitatges i instal·lacions hi ha una quinzena d’alumnes i a Serveis Comercials, una desena. Els estudis duren dos anys i inclouen estades a empreses des dels primers mesos de formació perquè els alumnes experimentin en primera persona les situacions laborals que hauran d’afrontar quan tinguin el diploma i s’incorporin al món laboral.

La titular d’Educació ha exposat que aquests nous estudis responen al treball que s’està fent a formació professional des de tres vessants: “revisant tots els programes ja en funcionament per reconvertir-los en un ensenyament més competencial, ampliar l’oferta tenint en compte les necessitats del mercat laboral i dels agents socioeconòmics del país, i fent-ne una reestructuració”. En aquest sentit, el Batxillerat Professional –que fins ara durava tres anys– passarà a durar-ne dos, o s’ha creat el nou nivell de Formació Professional Inicial.

“Es tracta d’uns estudis on s‘hi pot accedir amb o sense graduat escolar i que busca ser una oportunitat per a alguns alumnes que, per maduresa, motivació o circumstàncies personals fins ara no tenien una sortida acadèmia; ara els n’oferim una molt lligada al treball procedimental i a l’empresa”, ha dit la ministra. Per al cap de Govern, malgrat que és encara el primer curs que s’ofereix, “es tracta d’una proposta que ja s’està consolidant, amb una molt bona valoració per part del professorat i també dels alumnes, i que dona resposta a una realitat que fins ara potser no estava del tot ben atesa”.

A banda de les dues branques que hi ha al centre de la Massana, una quinzena d’alumnes realitzen la d’Estètica i Perruqueria a Aixovall. La voluntat, segons ha apuntat la ministra, és que l’any vinent s’ampliïn les opcions d’aquests estudis inicials amb una altra banca, en aquest cas lligada a la informàtica.

La formació professional del país inclou, aquest curs, set branques de Batxillerat Professional –Sistemes informàtics i xarxes; Secretariat multilingüe; Activitats físiques, esportives i lleure; Tècnic en cures auxiliars i infermeria; Tècnic sociocomunitari; Animació socioeducativa; i Estètica, Cosmètica i perfumeria– i les tres de Formació Professional Inicial.