Espot i Ubach es reuneixen amb els ministres d’Exteriors de Mònaco i San Marino

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’han trobat amb els ministres d’Afers Exteriors de Mònaco i San Marino, amb els quals han celebrat l’acceleració del ritme de les negociacions per a l’Acord d‘Associació dels darrers mesos, així com la bona entesa i la col·laboració entre els tres països en la defensa de les seves particularitats.

Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors de Mònaco, Isabelle Berro-Amadeï i el secretari d’Estat d’Afers Exteriors, per a la Cooperació Econòmica Internacional i les Telecomunicacions, Luca Beccari, han coincidit en l’oportunitat que representa culminar les negociacions i assolir un acord que esdevingui un marc de progrés i de desenvolupament social i econòmic per al futur dels tres països.

El cap de Govern ha exposat als mandataris de Mònaco i San Marino l’agenda marcada per al darrer trimestre de l’any, on es preveu intercalar la negociació tècnica de la normativa europea, mitjançant rondes formals i tècniques, amb reunions polítiques d’alt nivell. Així, Espot els ha anunciat que Andorra rebrà el 13 octubre la visita del vicepresident de la Comissió i màxim responsable polític de la negociació, Maroš Šefčovič. Šefčovič també visitarà Mònaco i San Marino aquesta tardor.

Espot també els ha compartit la voluntat d’Andorra de continuar informant i divulgant a la ciutadania els reptes i oportunitats que representa l’acord, així com els detalls de la negociació. En aquest sentit, els ha explicat que, a partir del pròxim dimarts, inicien noves reunions públiques amb la voluntat de dialogar i debatre sobre aquesta qüestió cabdal per al futur d’Andorra.

El cap de Govern es reuneix amb el primer ministre d’Eslovènia, Borut Pahor

Xavier Espot, ha refermat al primer ministre d’Eslovènia, Borut Pahor, la prioritat d’Andorra de finalitzar la negociació de l’Acord d’Associació a finals del 2023, el termini fixat per la Comissió Europea per a tancar una proposta de text que respecti els preceptes de la participació en el mercat interior i les particularitats d’Andorra. En la reunió, del cap de Govern, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, celebrada en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides, també s’ha acordat reprendre i impulsar els treballs de negociació per a signar un Conveni de no doble imposició entre els dos països.