Espot i Suñé agraeixen a Macron el suport de França, especialment en el context de pandèmia

El cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, s’han reunit aquest amb el copríncep Emmanuel Macron. En la segona trobada institucional dels tres mandataris al Palau de l’Elisi, s’ha tractat l’actualitat econòmica, política i social d’Andorra en l’actual context de recuperació de la crisi sanitària, així com els principals reptes del Principat pels pròxims dos anys.

Durant la reunió, Espot i Suñé han exposat al copríncep l’optimista situació sanitària actual al país, l’evolució de la campanya de vacunació i l’avançament progressiu de la immunitat a Andorra, on el 57,8% de la població vacunable ja ha rebut la primera dosi i el 36,8% ha completat la pauta. En aquest sentit, tant Espot com Suñé han agraït a Emmanuel Macron les 18.000 dosis de vaccins facilitats al Principat per part de la República francesa.

El cap de Govern també ha agraït al copríncep la col·laboració que s’està duent a terme amb França en el reconeixement i l’homologació del certificat que obtenen els ciutadans andorrans un cop han rebut la pauta completa de les dues dosis de la vacuna, i que ha de facilitar la mobilitat dels andorrans arreu del territori europeu. En aquest sentit, Espot ha valorat especialment la cooperació oferta per França per fer de pont entre Andorra i la UE a fi de reconèixer els certificats de vacunació andorrans.

Els tres mandataris també han abordat la situació econòmica a Andorra, la gestió de la crisi derivada de la pandèmia i les expectatives de recuperació de cara als pròxims mesos.

L’avançament de les negociacions d’Andorra per a l’Acord d’Associació amb la UE també ha estat una de les qüestions que s’ha tractat en aquesta trobada institucional. En aquest sentit, Espot ha exposat quina és la situació de la negociació així com els contactes duts a terme en els darrers mesos com són la reunió del passat mes de maig entre el cap de Govern i el president del Consell de la UE, Charles Michel, i la trobada prevista per a la pròxima tardor amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, coincidint amb la represa de la ronda de negociacions en format presencial.

El cap de Govern, la síndica general i el copríncep Macron han coincidit que la presidència francesa del Consell de la UE, que tindrà lloc durant el primer semestre del 2022, serà una bona oportunitat per donar un impuls significatiu a les negociacions, particularment en els aspectes que requereixen un arbitratge polític com ara la política migratòria, els serveis financers o el mercat de les telecomunicacions.

Durant la trobada també s’ha abordat la cooperació transfronterera de caràcter permanent en diferents àmbits com són les connexions terrestres entre ambdós territoris, el seguiment en matèria d’educació i ensenyament superior, la intensa col·laboració en l’avançament cap a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic així com el desenvolupament turístic de la zona.

L’agenda del cap de Govern a París continua amb la reunió amb el primer ministre francès, Jean Castex i amb les trobades amb la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, així com amb la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo.