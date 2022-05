Espot i Rossell agraeixen la professionalitat i la dedicació del Cos de Policia

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que el Cos de Policia, amb més de noranta anys d’història, és un dels baluards més grans de la seguretat al Principat, i ha assegurat que aquesta és “una fortalesa que no volem perdre com a tret d’identitat”. Espot ha presidit els actes de celebració del Dia de la Patrona del Cos de la Policia, Santa Maria Auxiliadora.

La celebració s’ha iniciat amb la missa oferta per mossèn Ramon Sàrries a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. A continuació ha tingut lloc la cerimònia d’honor als símbols d’Estat amb la desfilada i la revista als efectius per part del cap de Govern, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell i el director de la Policia, Jordi Moreno. El centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit l’acte institucional amb el lliurament d’insígnies i condecoracions així com els reconeixements i homenatges a diferents membres del cos, a agents i funcionaris del Cos de Policia, a diferents col·laboradors i a agents policials de països veïns.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha tingut l’oportunitat, després de dos anys de no poder celebrar el Dia de la patrona, d’agrair al Cos de la Policia la seva professionalitat i dedicació durant el període de pandèmia.

Espot ha destacat els nous reptes d’aquest cos especial en els àmbits de la ciberseguretat, els delictes tecnològics o els delictes que tenen relació amb les criptomònades i ha apuntat que la formació altament especialitzada i la permeabilitat del Cos de Policia han de ser constants per adaptar-se a les necessitats de la societat actual. El cap de Govern també ha posat en relleu el paper destacat que juga la Policia en la lluita contra la violència de gènere, duent a terme una tasca imprescindible de prevenció, d’actuació i d’acompanyament a les víctimes.

En la seva intervenció, Xavier Espot ha felicitat a totes les persones a les quals es condecorava i a les que s’ha homenatjat per la seva trajectòria dins d’aquest cos especial i ha adreçat unes paraules de felicitació a la direcció de la Policia que “que exerceix any rere any les seves funcions amb un sentit de la responsabilitat modèlic”, ha dit el cap de Govern.

Per la seva part, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha reivindicat el mèrit de les dones i homes que integren el Cos de Policia que fan possible l’alt grau de seguretat ciutadana del país, un dels atractius que té Andorra.

Rossell ha destacat l’important paper de la Policia en la gestió de la pandèmia i en esdeveniments com la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern. També ha volgut fer balanç del Departament, destacant la incorporació de nous agents de policia, amb la incorporació de cinc dones i ha avançat que durant els propers mesos està prevista una nova promoció d’agents de policia, per continuar dotant el Cos dels efectius necessaris per afrontar el reptes de futur.

El ministre ha esmentat l’aprovació de 6 reglaments que desenvolupen la Llei del Cos de Policia, com són el reglament regulador de les especialitats que desenvolupen els membres del Cos de Policia, la modificació del Reglament d’estructura orgànica del Cos per tal d’adaptar les estructures als objectius actuals, el Reglament regulador del comitè mèdic prop del Cos de Policia, el Reglament de la uniformitat, de les divises, dels distintius d’identificació i de les denominacions dels graus i categories dels membres del Cos de Policia, així com el Reglament de formació dels membres del Cos de Policia.

Rossell s’ha referit al desenvolupament reglamentari de la Llei del Cos de policia, destacant el Reglament sobre condecoracions, distincions, agraïments i felicitacions del Cos de Policia, que desplega la Llei qualificada del Cos, que ha permès que avui es concedís les distincions, recompenses i gratificacions als membres del Cos de Policia i als funcionaris o agents de l’Administració que pertanyen al Cos General i que estan adscrits al Departament de Policia, així com a altres autoritats o persones que no formen part d’aquest.

Josep Maria Rossell ha felicitat a totes i cadascuna de les persones que han estat condecorades i a les seves famílies així com al director i als directors adjunts, per la seva entrega, professionalitat i vocació de servei públic.