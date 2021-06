Espot i Riva reben la delegació andorrana que participarà als Jocs Olímpics de Tòquio 2021

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han rebut aquest dilluns a la tarda la delegació d’Andorra que participarà als Jocs Olímpics de Tòquio 2021. Espot ha lloat l’esforç dels esportistes andorrans per representar el país arreu i ha congratulat en especial a Mònica Doria i Pol Moya que seran els esportistes presents en la 32a trobada olímpica.

“Sou un exemple per a tota la societat, però sobretot, sou un exemple per les generacions més joves, per totes aquelles nenes i nens que practiquen l’esport i que veuen en vosaltres un referent a seguir”, ha destacat el cap de Govern. En el seu discurs, Riva ha felicitat als esportistes per haver superat “un repte major” com ha estat el confinament i el postconfinament, així com l’impacte que això ha suposat en els entrenaments diaris. “Estem molt orgullosos que pugueu representar el país”, ha emfatitzat.

Finalment, Espot i Riva han desitjat sort i encerts per a la cita olímpica, que se celebrarà del 23 de juliol al 8 d’agost d’enguany a la ciutat de Tòquio, i han reiterat el màxim suport per part del Govern.