Espot i Riva reben el representat andorrà als Jocs Paralímpics d’hivern de Pequín, Roger Puig

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat, Justo Ruiz, han rebut a Roger Puig, l’esportista andorrà que ha representat el país als Jocs Paralímpics d’hivern 2022 que s’han celebrat a Pequín. Puig, amb només 24 anys, és la segona vegada que participa en els jocs.

Espot ha lloat l’esforç i la dedicació de Puig al llarg de tota la prova i també en la seva preparació que li han permès representar Andorra. “Les institucions, FADEA i la FAE som conscients del treball que hi ha darrere de cada resultat i dels sacrificis que fas fet per progressar. Per aquest motiu, i per defensar els valors de la integració, la superació, l’esforç i la constància estem al teu costat i t’encoratgem a continuar treballant i gaudint d’una de les teves majors passions com és l’esquí”, ha destacat el cap de Govern, que ha agraït a l’esportista que hagi portat el nom del Principat als Jocs Paralímpics.

Durant l’acte de rebuda a Espot i Riva han entregat un diploma i una fotografia de record de la participació en els jocs a Roger Puig.