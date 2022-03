El Govern felicita els cinc esportistes andorrans que han participat als Jocs Olímpics de Beijing 2022

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han rebut aquest dimarts al matí als cinc esportistes que aquest passat mes de febrer van competir als Jocs Olímpics d’hivern a la ciutat de Pequín. Joan Verdú, Cande Moreno, Carola Vila, Irineu Esteve i Maeva Estevez han participat en l’acte, juntament amb la resta de la delegació que va viatjar fins a la capital xinesa, que s’ha celebrat a la plataforma esquiable de Soldeu.

Després dels resultats obtinguts durant la cita olímpica, Espot ha felicitat a tots els esportistes per assolir “una fita històrica per a l’esport andorrà que ens ha deixat moments especialment emocionants“. Per aconseguir uns resultats històrics per a Andorra són necessaris “atributs com la disciplina, la voluntat, la constància o la fermesa, i això no és gens senzill”, ha ressaltat el cap de Govern. Per aquest motiu Espot ha agraït l’esforç i la dedicació de tota la delegació i ha recordat que compti amb el suport del Govern per continuar obtenint fites històriques.

Per la seva banda, Riva ha volgut agrair també la dedicació i l’esforç de cadascun dels cinc esportistes perquè “l’esquí de fons, el surf de neu i l’esquí alpí han tingut en cada un de vosaltres els millors ambaixadors del país“. La ministra ha lloat la tasca també de la Federació Andorrana d’Esquí i del Comitè Olímpic Andorrà que amb el canvi de model impulsat han permès assolir els objectius marcats. A més, Riva també s’ha referit a la plataforma esquiable de Soldeu que ha acollit la rebuda, lloc on aquest pròxim mes de març se celebraran les finals de la Copa d’Europa d’esquí alpí i competeix per acollir els campionats del món d’esquí alpí el 2027.

Durant l’acte de rebuda a les pistes d’esquí, Espot i Riva han entregat un diploma i una fotografia de record de la participació a cadascun dels esportistes.