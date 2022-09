Espot i Riba expliquen els avenços en l’Acord d’associació amb la UE en la ronda de reunions de poble

El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, han iniciat aquest dimarts a la tarda a l’Auditori del Palau de Gel de Canillo una nova ronda de reunions públiques amb la ciutadania per a informar i respondre a totes aquelles qüestions que són d’interès públic al tomb de la negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE).

La represa de les trobades presencials amb la població s’ha pogut tornar a celebrar amb normalitat després de dos anys on les trobades amb alta afluència de gent s’han vist restringides a causa de la pandèmia de la COVID-19.

La sessió d’aquest dimarts ha començat amb un repàs dels antecedents que han dut a Andorra a obrir una negociació amb la Unió Europea que permeti la participació al mercat interior europeu com a via privilegiada per a la diversificació de l’economia. Així mateix, també s’ha recordat l’objectiu, l’estructura i els àmbits inclosos en l’Acord.

El cap de Govern i el secretari d’Estat han detallat l’estat d’avançament del projecte, en particular en relació als temes claus de la negociació que es troben actualment a debat a Brussel·les, com la lliure circulació de persones i les telecomunicacions.

Sobre aquestes qüestions, el secretari d’Estat ha explicat que l’últim any, i gràcies a la predisposició política per part de la UE, s’ha avançat de forma substancial en la negociació. Així ha ressaltat que Europa accepta incloure en l’Acord una adaptació que permeti a Andorra controlar els fluxos migratoris. També ha avançat que, en l’àmbit de les Telecomunicacions, Andorra ha pogut presentar i defensar la seva posició i es troba a l’espera de conèixer la posició de la Comissió europea. A preguntes de la ciutadania, el cap de Govern també ha remarcat que la sobirania fiscal queda fora de la negociació actual.

Una altra de les qüestions que ha aixecat els interrogants dels assistents ha estat els terminis de conclusió de l’Acord. En aquests sentit, el cap de Govern ha reafirmat que el calendari actual preveu un text acordat a finals del 2023 i que el referèndum de validació de l’Acord d’associació per part de la ciutadania andorrana es pugui celebrar el primer semestre del 2024, aprofitant la presidència del Consell de la UE per part d’Espanya durant el segon semestre del 2023 que permetria ratificar les negociacions.

Més trobades amb la ciutadania

Les trobades, obertes a tota la ciutadania, seguiran aquest dimecres amb una nova reunió de poble, en aquest cas a la Massana, al Teatre de les Fontetes, a partir de les 19h. A la mateixa hora, però dijous 29, el cap de Govern i el secretari d’Estat respondran a les preguntes de la ciutadania en una nova trobada a Escaldes-Engordany, a la sala del comú. A més, i amb l’objectiu de poder explicar al màxim la negociació a la ciutadania, la voluntat de l’Executiu és celebrar més reunions públiques a la resta de parròquies durant el què queda d’any.