Espot i Port Ainé acullen la 5a edició de les jornades Mountain Calling per un Pirineu més net

Les estacions de muntanya pallareses de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Espot Esquí i Port Ainé reafirmen un any més el seu ferm compromís amb la preservació del medi natural amb la posada en marxa, aquest cap de setmana, de la cinquena edició de les jornades Mountain Calling. Aquesta iniciativa, liderada de la mà de l’entitat local Loser Surfers, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, té com a objectiu principal recollir residus i conscienciar sobre la importància de mantenir els entorns de muntanya nets i saludables per a tothom. Les accions es duran a terme a Port Ainé, aquest dissabte 27, i a Espot Esquí diumenge, 28 de setembre.
Enguany, la neteja se centrarà específicament a la zona dels aparcaments i accessos d’ambdues estacions. Aquesta decisió estratègica respon a la detecció d’una major acumulació de deixalles per part dels usuaris en aquests punts, la qual cosa permet així una gestió més eficient dels recursos i un impacte més directe en la millora visual i ambiental dels principals punts d’entrada a aquests equipaments turístics.
Per a totes aquelles persones que visiten les dues estacions d’esquí i els dos parcs al llarg de l’any, participar al Mountain Calling és una bona manera de contribuir a compensar la petjada ecològica que generen en la seva visita turística. Una petjada que poden calcular a través de la plataforma Gratitud Pallars, i contribuir així al turisme regeneratiu que impulsa la Carta Europea de Turisme Sostenible de l’Alt Pirineu (CETS).
Les quatre edicions anteriors de la Mountain Calling han demostrat l’eficàcia i la importància d’aquesta iniciativa. En les tres primeres, més de 200 voluntaris es van sumar al projecte i es va aconseguir recollir un total de 2.000 quilos de deixalles. La quarta edició va recollir 850 kg de brossa, dels quals 300 kg eren ferralla; 50 kg, fusta; 100 kg, vidre i 400 kg de rebuig. Aquestes xifres reforcen la necessitat de continuar amb la tasca de neteja i, sobretot, de conscienciació ciutadana per un Pirineu més sostenible.