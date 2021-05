Espot i Jover reben la Gran Creu Eqüestre de l’Ordre de Santa Àgata

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Finances, Eric Jover, han rebut aquesta tarda la distinció d’honor de la Gran Creu Eqüestre de l’Ordre de Santa Àgata de la República de San Marino per part dels Capitans Regents de San Marino, Gian Carlo Venturini II i Marco Nicolini I.

En el seu discurs durant l’acte –que el cap de Govern ha fet en italià–, Espot ha destacat els 25 anys de relacions institucionals entre ambdós països, i ha apuntat que el CDI signat “és un instrument que permetrà promoure els intercanvis comercials entre empreses d’ambdós països”, a banda de “reforçar la nostra aposta per un marc econòmic homologat i adaptat a la comunitat internacional”.

En aquest sentit, Espot també ha fet referència als reptes de futurs que Andorra i San Marino afronten conjuntament: “trobar l’encaix en una Europa i una comunitat internacional transformades arran de la COVID-19”.

Finalment, Espot ha defensat el multilateralisme com a “plataforma de diàleg i d’enteniment entre els Estats, i una eina per a la promoció de la pau, la protecció dels drets humans i el compromís vers el desenvolupament sostenible”. Així, ha destacat, “la bona sintonia entre Andorra i San Marino a l’ONU ens ha permès esdevenir pioners en la lluita contra el malbaratament d’aliments, per exemple”.

Espot ha tancat la visita oficial amb la signatura al llibre d’Honor. Durant la tarda la delegació andorrana ha fet una visita cultural pel centre històric de la Ciutat de San Marino.