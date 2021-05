Espot i Jover, de visita oficial a San Marino la setmana vinent

El ministre de Finances, Eric Jover, signarà un Conveni per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i prevenir l’evasió fiscal entre el Principat d’Andorra i la República de San Marino. Serà el pròxim dimarts 25 de maig, en la visita oficial que el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre faran a aquest país.

A més, durant la seva estada al país, el cap de Govern rubricarà un Memoràndum d’amistat i cooperació en l’àrea de salut, medicament i productes sanitaris amb el ministre d’Afers Exteriors, Cooperació Econòmica Internacional i Telecomunicacions, Luca Beccari.

En la seva visita oficial, a més, es preveu tractar l’agenda europea i la coordinació d’accions conjuntes pel que fa a les negociacions de l’acord d’Associació amb la Unió Europea. També s’exposarà la recent entrada per part d’Andorra al Fons Monetari Internacional, l’octubre passat, i les polítiques de diversificació de l’endeutament endegades per part d’ambdós països.

Aquest serà el 10è conveni per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal, i s’afegeix als vuit negociats anteriorment per Andorra amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal i Xipre i que ja estan en vigor, així com al novè, amb Hongria i que està pendent de signatura.

Els CDI són un instrument fonamental per a la diversificació de l’economia andorrana, l’atracció de capital estranger i la internacionalització de les empreses del país, alhora que representen un aval a la reforma fiscal conduïda per Andorra durant els darrers anys.

Xavier Espot es reuneix demà amb el president del Consell Europeu, Charles Michel

El cap de Govern ha anunciat que demà dijous, 20 de maig, es reunirà amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, i l’ambaixadora d’Andorra a Bèlgica i la Unió Europea, Esther Rabasa. Durant la trobada, que es desenvoluparà telemàticament, es tractarà el procés de negociació que Andorra està duent a terme per signar un Acord d’Associació amb la UE.

Espot, acompanyat del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, exposaran quines han estat les relacions entre Andorra i les institucions europees durant la pandèmia, quina és la situació de la negociació amb la UE, conduïda per la Comissió Europea, i també l’impacte que tindrà la transició verda i digital en la recuperació de la crisi.

Michel, ostenta el càrrec de president del Consell Europeu des del desembre del 2019. El Consell Europeu és la institució de la UE que defineix l’orientació i les prioritats polítiques de la Unió Europea. Està integrat pels caps d’Estat o de Govern dels Estats membres, així com pel seu president i la presidenta de la Comissió.