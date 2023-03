Espot i Dartout creuen necessari explicar conjuntament les particularitats dels petits estats en l’Acord d’associació amb la UE

Pierre Dartout i Xavier Espot en la seva compareixença (SFGA)

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i el ministre d’Estat de Mònaco, Pierre Dartout, han presidit aquest divendres les reunions de treball d’ambdues delegacions a Ràdio Andorra, a Encamp. Dartout és al Principat de visita oficial des d’ahir dijous.

Durant la roda de premsa posterior a les reunions d’aquest matí, Espot i Dartout han destacat que aquesta visita s’emmarca en l’Acord d’Amistat i Cooperació General que van signar les ministres d’Afers Exteriors el passat mes de setembre a Nova York.

Així doncs, ambdós mandataris s’han referit a l’estat de les negociacions amb la Unió Europea. Cal recordar que, des del 2015, Andorra, Mònaco i San Marino negocien conjuntament un possible Acord d’associació amb la UE. Per a Espot, és important que aquest acord, que ha de suposar una entrada progressiva i estructurada dins el mercat interior europeu, es negociï de manera conjunta “per a tractar les qüestions més multilaterals i fer entendre la visió compartida dels Petits Estats, però sempre tractant de manera bilateral amb la UE les especificitats particulars que ens defineixen com a països propis i independents”.

De la mateixa manera s’ha expressat Dartout: “hem d’utilitzar al màxim aquest clima de bona cooperació entre Andorra i Mònaco per a fer avançar conjuntament les negociacions, però tenint en ment que no volem esdevenir membres de la UE, sinó associar-nos-hi”.

De fet, els dos mandataris han escenificat aquesta bona entesa entre els dos Estats anunciant que també tindran una veu comuna a les properes reunions previstes de la Comunitat Política Europea (CPE). “És un escenari privilegiat per a interlocutar amb els mandataris dels principals països europeus”, ha apuntat el cap de Govern, “on exposar el punt de vista dels petits estats”. La CPE és un nou fòrum de debat, creat a petició del president francès Emmanuel Macron, amb l’objectiu de proporcionar una plataforma de coordinació de polítiques per als països de tot el continent europeu. Les reunions, aquest 2023, seran a Chisinau i Granada.





Impuls dels intercanvis comercials

Durant les reunions de treball d’aquest matí, les dues delegacions també han acordat impulsar els intercanvis comercials entre ambdós països, donat que fa uns mesos va signar-se el Conveni de no doble imposició, que entrarà en vigor properament.

També s’ha compartit i comparat informació sobre el model turístic d’ambdós països: Mònaco ha exposat el seu model de turisme de congressos, i Andorra, del turisme de muntanya i neu. Precisament després de les reunions, la delegació monegasca ha visitat el sector de Soldeu de Grandvalira, que aquest març acollirà les finals de la Copa del món d’esquí alpí. En aquest sentit, han acordat buscar sinergies que puguin ajudar a diversificar les seves respectives ofertes.

La delegació andorrana l’han completat la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, el ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cesar Marquina, el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, i l’ambaixadora d’Andorra a França i Mònaco, Eva Descarrega.

La delegació monegasca l’han completat la ministra de Relacions Exteriors i de la Cooperació, Isabelle Berro-Amadeï, l’alta comissària pels Afers Europeus, Isabelle Costa, i la Consellera tècnica encarregada de la coordinació de la Cèl·lula Europa, Véronique Campana.