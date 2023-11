Espot i Casal reivindiquen el rol de protecció de la fauna i l’entorn natural del Cos de Banders

Un acte en el qual hi participava el Cos de Banders (SFGA)

Els banders han celebrat aquest dimarts la festivitat del Cos, Sant Francesc d’Assís, amb la voluntat de continuar sent l’equip que vetlla per les muntanyes, la fauna i la flora, així com per al compliment de les diverses normatives de caça i pesca. L’acte, que s’ha celebrat a la caserna del Cos de Banders, ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, el ministre Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó.

Espot ha anunciat, durant el discurs, que els propers mesos s’espera la incorporació de cinc nous agents del Cos que permetran suplir les baixes per jubilació i, així, reforçar i donar el suport necessari perquè els banders puguin continuar implementant els objectius marcats.

Amb la incorporació futura d’aquests cinc nous agents el Cos comptarà amb un total de 20 banders, la figura del director i 1 tècnic administratiu adscrit al departament. “Les funcions dels banders han anat adquirint un vessant multidisciplinari, tant en l’àmbit tècnic, amb la introducció de noves metodologies de treball; com en l’àmbit social, amb una labor pedagògica, així com de sensibilització ciutadana sobre la importància de respectar i protegir el nostre entorn natural”, ha destacat el cap de Govern argumentant la necessitat de cobrir les places vacants.

A més del reforç amb recursos humans, el cap de Govern també ha posat de relleu que al llarg dels últims anys es du a terme un desplegament de digitalització del Cos amb la finalitat de ser més eficaços en les diferents funcions i anar en la línia de la digitalització de l’Administració General, entre altres mecanismes, per a facilitar la tasca dels agents. “El treball que porteu a terme és clau perquè la ciutadania vegi els banders com a servidors públics i perquè els joves puguin emmirallar-se en vosaltres com a professionals que vetllen perquè el nostre entorn continuï sent un dels nostres béns més preuats”, ha recalcat.

Per la seva banda, el ministre Guillem Casal també ha volgut destacar la vocació del Cos de Banders i l’objectiu marc inalterable que manté, malgrat el pas del temps i l’increment de tasques: “protegir el nostre entorn natural”. Enllaçat amb aquest punt, el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha explicat que el Ministeri treballa per a assolir tenir figures de protecció per al 30% del territori, incrementant de forma substancial la part actualment protegida. “Una protecció que no ha de ser sinònim de viure d’esquena a les muntanyes, al contrari, una protecció que identifiqui les zones més riques paisatgísticament, més diverses i vulnerables a nivell de biodiversitat i que tingui en compte les nostres grans reserves hídriques”, ha dit Casal. Així mateix, també ha destacat que aquesta protecció hauria de permetre preservar l’entorn, tot donant accés a la muntanya, i poder fer difusió per a aprendre a estimar-la i estudiar-la.

Finalment, el director del Cos de banders, Ferran Teixidó, ha agraït la tasca i implicació del personal per a continuar gaudint de la feina de forma vocacional i passional, alhora que es compleix de forma escrupolosa amb els requisits laborals.





Reconeixement a la trajectòria

L’acte de celebració del patró també ha servit per a reconèixer públicament a David Castell, Esteve Feliu i Martí Cervera els anys de servei al Cos de Banders i que ara deixen per jubilació. Sobre els anys de dedicació, Espot i Casal, n’han destacat la clara vocació de servidors públics treballant envoltats de la natura, per a controlar-la, conèixer-la i protegir-la.