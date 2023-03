Espot garanteix a la ciutadania que tindrà la darrera paraula, via referèndum, sobre l’acord amb la UE

El candidat nacional de Demòcrates, Xavier Espot, a tocar de l’edifici de Govern (Demòcrates)

El cap de la llista nacional de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp + Independents Xavier Espot s’ha compromès, una vegada més i per esvair qualsevol mínim dubte, a celebrar un referèndum vinculant sobre l’acord d’associació que Andorra negocia amb la Unió Europea.

Serà la ciutadania, per tant, qui tindrà “la darrera paraula” sobre l’acord i sobre l’entrada d’Andorra, “de manera progressiva i estructurada“, al mercat interior europeu. Espot també ha defensat l’actual equip negociador, el qual ha aconseguit tancar diferents especificitats per a Andorra i n’aspira a obtenir de noves en la propera ronda de reunions.

“Ara no toca fer experiments, tenim un interlocutor assegut que ens escolta i confia en nosaltres, per això és el moment que la negociació la continuïn pilotant els qui tenen més experiència i capacitació“. “I aquests som, i ho dic amb tota humilitat, nosaltres” ha assegurat.

El cap de llista Demòcrata ha manifestat que l’acord d’associació “determinarà la prosperitat econòmica i social del nostre país”. Amb tot, ha refermat que entrar en un mercat de 500 milions d’habitants, des d’un país de 80.000, s’ha de fer des de la defensa de certes línies vermelles.

Pel que fa a la lliure circulació de mercaderies, el Govern Demòcrata ha aconseguit una transitòria de 30 anys per al tabac, “temps de sobres per a procedir a la reconversió del sector primari”, així com el manteniment de les franquícies comercials per als viatgers. Pel que fa a la lliure circulació de serveis, s’ha aconseguit un preacord per a mantenir FEDA com a operador únic en matèria d’electricitat, i “tenim aspiracions similars per Andorra Telecom“.

Amb relació a la lliure circulació de persones també s’ha tancat un preacord, en aquest cas per a mantenir el control de la política migratòria amb un sistema de quotes. Finalment, queda negociar la llibertat de capitals i aquí la línia vermella és que les entitats bancàries d’Andorra puguin operar dins el mercat europeu “en igualtat de condicions“, amb accés al prestador d’última instància i a finançament del Banc Europeu.

El cap de llista ha afegit que, malgrat que la voluntat és tancar l’acord a finals d’aquest 2023, “no anirem de pressa si això ha de comprometre el millor acord per a Andorra”. També ha ressaltat que se seguirà informant els actors concernits i grups parlamentaris de tota l’evolució de les negociacions.





Canillo: Canalització del riu

El número 2 de la llista de Demòcrates + Independents de Canillo, Jordi Jordana, ha explicat el projecte per a finalitzar els trams que queden de la canalització del riu en el seu pas per Canillo, per a sanejar la llera del riu, evitar inundacions però també per a guanyar “un espai natural agradable i atractiu” al poble. Jordana ha assegurat que no es necessita molta inversió i que es podria acompanyar d’actuacions de millora a la plaça del Riu, amb la mateixa voluntat d’oferir un nou entorn de passeig per a les canillenques i canillencs.





Encamp: Augment del poder adquisitiu

“Hi ha dos problemes essencials al país: l’habitatge i la pèrdua de poder adquisitiu“, i “posarem sobre la taula totes les mesures que facin falta per a pal·liar-ho”, ha manifestat el cap de llista de Demòcrates + UP, Jordi Torres. Per això “continuarem augmentant el salari mínim fins al 60% del mitjà, el que, en els càlculs actuals, equival a 1.371 euros”. Torres també s’ha compromès a incrementar “per sobre de l’IPC les pensions més baixes” i a donar continuïtat a accions desplegades la darrera legislatura com la gratuïtat del transport públic o la contenció de les tarifes de FEDA. El cap de llista ha fet aquestes declaracions a l’entrada de l’església de Santa Eulàlia, acompanyat dels també candidats territorials Maria Martisella i Esther París, i del número 3 de la nacional, Carles Enseñat.





Ordino: Nou ús per al Casamanya

El candidat suplent de Demòcrates + ACO + Liberals d’Ordino, Marc Saura, ha convocat els mitjans en aquest 10è dia de campanya davant l’antic Hotel Casamanya, que gràcies a un acord signat el passat mes de gener entre el Govern, el Comú i el Quart d’Ordino serà rehabilitat i tindrà un nou ús. “Després de més de 20 anys tancat, acollirà les dependències del Ministeri de Medi Ambient i Agricultura, el Departament de Medi Ambient del Comú i sales per al Quart”, ha celebrat Saura. Un projecte que també servirà per a dinamitzar el poble.





Andorra la Vella: Centre de Salut a Ciutat de Valls

Ciutat de Valls, una de les zones més densificades de la parròquia, comptarà amb un nou Centre de salut abans d’acabar l’any. Així ho ha anunciat la candidata de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, des de la placeta de Ciutat de Valls, emplaçament on s’ubicarà el nou servei sanitari (on hi havia l’escola espanyola). Ha recordat que era una petició dels veïns de la zona i un compromís al qual es donarà resposta. El projecte es licitarà properament i la construcció s’iniciarà abans de l’estiu, amb un pressupost de 400.000 euros. “A poc a poc anem millorant les infraestructures de Ciutat de Valls: hem fet millors accessos amb l’ascensor i hem ampliat les freqüències del bus comunal“, ha recordat Marsol.

La candidata de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, Conxita Marsol (esquerra). Foto: Demòcrates

Sant Julià de Lòria: La parròquia del vi

Potenciar els productes autòctons per a fomentar el sector primari i també com a model sostenible de consum és una de les prioritats de Demòcrates. A la parròquia de Sant Julià, aquest foment s’ha de fer molt especialment a través del sector vinícola. “Som la parròquia del vi, tenim vi d’alçada i de qualitat que ha guanyat premis internacionals”, ha defensat el candidat suplent de Demòcrates + Liberals de Sant Julià de Lòria Joan León. Per això, “potenciarem el cultiu de la vinya i l’enoturisme“, des d’un treball col·laboratiu amb els mateixos productors. León també ha defensat que cal continuar potenciant la marca de Productes agrícoles i artesans d’Andorra.





Escaldes-Engordany: Cementiri multiconfessional

Finalment, la llista de Demòcrates + Acció d’Escaldes-Engordany ha anunciat el projecte de fer el primer cementiri multiconfessional d’Andorra, que s’ubicarà al cementiri de la Plana. Es farà des del consens amb el grup de diàleg interreligiós del país, on hi són representades les diferents comunitats religioses, ha explicat el candidat suplent Salomó Benchluch. Ara s’està en fase “de treball per a escoltar les diferents especificitats i requisits de cada religió” i trobar així “un punt d’entesa”. El nou cementiri multiconfessional “és un dret dels ciutadans” i una necessitat en una societat cada vegada “més igualitària i inclusiva” ha celebrat. També es farà d’acord amb les demandes dels organismes internacionals.