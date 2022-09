Espot fa una crida a la concertació entre patronal i sindicats per a l’increment dels salaris al 2023

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, han presidit la reunió Consell Econòmic i Social, convocada pel Govern per a tractar l’evolució de les condicions del mercat laboral amb relació a la inflació actual i assolir una solució consensuada per a implementar mesures associades a l’increment salarial dels treballadors per al pròxim any.

Xavier Espot ha fet una crida a la concertació entre els representants sindicals i la patronal sobre l’augment salarial per al 2023, tenint en compte que en l’actual context econòmic s’hauran d’assumir acceptacions i renúncies per totes les parts. El cap de Govern ha recordat les mesures que s’han anat implementant des del Govern per a pal·liar la pèrdua de la capacitat adquisitiva de la ciutadania, així com les accions d’acompanyament que s’estan fent al teixit empresarial. El cap de Govern ha expressat el compromís del Govern de continuar treballant per a establir sinergies amb el sector privat amb la finalitat d’afrontar i superar els grans reptes presents i futurs.

A més del cap de Govern i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, a la reunió han participat el president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena; la presidenta de l’Associació de Comerciants i Propietaris de l’avinguda Meritxell- Eix Central, Sònia Yebra; la representant de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, Anna Arias; el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, i la secretària d’organització del Sindicat de l’Ensenyament Públic, Carla Guinot.

També hi estaven presents els membres del Consell per part del Govern: Laura Vilella i Jordi Garcia, en matèria de treball i ocupació; Francesc Xavier Campuzano, en matèria de formació professional; Joan Carles Villaverde, en matèria d’afers socials i Jesús Guardiet, en matèria d’immigració.