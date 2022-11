Espot, es desplaça a Brussel·les per a trobar-se amb els màxims mandataris de la Comissió Europea

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, es desplaçaran a Brussel·les on es preveu una trobada amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, per a tractar sobre l’agenda europea i sobre l’estat de situació de l’Acord d’associació entre Andorra i la UE.

Una trobada que se celebrarà pocs dies després d’haver dut a terme l’última ronda de negociació per a l’Acord d’associació d’aquest any 2022 i amb l’objectiu de compartir l’avançament de la negociació durant aquest any, tant pel que fa als annexos tècnics com en els dossiers més sensibles de la negociació, el debat dels quals va començar al maig, amb la represa de les sessions en format presencial. La trobada reprèn la visita que va fer al país fa poc més d’un mes el vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič.