Espot diu que continuaran “picant pedra” per aconseguir l’assimilació amb Catalunya

El Partit Socialdemòcrata ha preguntat, en la sessió de control a l’Executiu que ha celebrat aquest dijous el Consell General, sobre quan tornaran els visitants dels Estats veïns i el turisme. Xavier Espot no ha concretat cap data perquè no depèn d’Andorra, però ha recordat que sempre han respost de manera positiva i reactiva quan ha calgut. El Govern continua treballant per a l’equiparació amb els territoris veïns.