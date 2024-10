Espot destaca la “funció pública, social i transversal” del Centre Penitenciari contribuint a una societat “més cohesionada i justa”

Autoritats i comandaments del Cos d’Agents Penitenciaris (SFGA)

El Departament d’Institucions Penitenciàries ha celebrat aquest dijous el dia de la seva patrona, la Mare de Déu del Remei, que ha començat amb una missa a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, seguida d’un acte institucional al Centre de Congressos de la capital que ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, i de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. Una jornada, han posat en relleu tots dos, per a reconèixer la “vocació de servei públic” i la “dimensió social” dels agents penitenciaris.

En el seu discurs, Espot ha emfatitzat la importància del Centre Penitenciari per la seva funció a l’hora d’aplicar “les penes amb rigor i humanitat i també de contribuir a la reinserció dels interns”. “Per aquest motiu, és tan important impulsar polítiques de prevenció adreçades als interns i dur a terme programes en matèria d’educació o tallers ocupacionals per a oferir als reclusos les eines necessàries per a aconseguir una segona oportunitat i reintegrar-se a la societat amb una mínim de garanties”, ha afegit.

El cap de Govern ha destacat que la política penitenciaria té una “funció pública, social i transversal que ha de contribuir a la consecució d’una societat més cohesionada, justa i equitativa”. Per això, ha continuat, “al llarg d’aquest darrer any s’han fet grans esforços per a generar els estímuls necessaris amb l’objectiu d’atraure més personal, per exemple amb la creació de la secció de comunicació i audiovisuals”.

Precisament en aquest context, Ester Molné ha recordat que enguany ja s’ha dut a terme i tancat un concurs de cinc places d’agent penitenciari i que, a més, recentment dues agents han estat nomenades definitivament, així com que hi ha tres agents que a hores d’ara es troben en període de prova.

En el seu parlament, Ester Molné ha anunciat que aquest dimecres el Consell de Ministres va donar llum verda al Codi deontològic del Centre Penitenciari. A més, en l’àmbit normatiu, la ministra ha informat que abans de finalitzar l’any està previst aprovar el reglament d’especialitats. Finalment, la titular de Justícia i Interior, de la mateixa manera que Espot, ha volgut reiterar el paper dels tallers, programes i activitats com a “elements essencials per a la resocialització dels interns”. “Seguirem treballant aspectes com el foment de les relacions no violentes, la prevenció de recaigudes en les addiccions, el control d’impulsos o la gestió de les emocions”, ha apuntat, assenyalat que també s’ofereix “accés a la formació de les persones privades de llibertat”.

La jornada d’avui ha servit també per a distingir diversos agents per la trajectòria al Departament d’Institucions Penitenciàries, alhora que s’han lliurat diverses medalles institucionals en reconeixement a la col·laboració mantinguda amb el Cos.