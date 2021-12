Espot destaca el paper dels ciutadans per assolir reptes col·lectius en el seu missatge de Cap d’Any

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat en el seu missatge de Cap d’Any el paper de les ciutadanes i dels ciutadans per fer front a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. “La nostra actitud individual s’omple de sentit des d’un punt de vista col·lectiu, perquè som part d’un conjunt, i perquè junts participem d’un objectiu compartit”, ha afirmat. Aquest any, el discurs s’ha enregistrat en el seu domicili en l’últim dia del confinament que el cap de Govern ha dut a terme després de ser positiu en coronavirus SARS-CoV-2. L’enregistrament s’ha realitzat seguint les mesures preventives dictades en un protocol elaborat pel Ministeri de Salut.

En el seu missatge, Espot ha posat en relleu el paper de la vacunació per fer front a la pandèmia, com a “mesura realment efectiva per salvar vides, per garantir un entorn saludable i segur i per fer possible la vida social i econòmica”. De fet, el cap de Govern ha remarcat que el “sistema sanitari ha resistit gràcies a les vacunes”. I ha afegit que “també gràcies a les vacunes i a la responsabilitat col·lectiva hem pogut reprendre l’activitat social i econòmica i encarar amb un cert optimisme la temporada d’hivern”.

Xavier Espot, que ha volgut recordar a les víctimes de la pandèmia, ha emfatitzat que “una acció individual, que per si sola i de forma aïllada té un benefici petit, però que posada al costat de milers d’altres decisions, té un benefici col·lectiu enorme que supera amb escreix qualsevol càlcul de guanys i riscos individual”.

“Ho vam veure durant el confinament de l’any passat, durant la campanya de vacunació, i ho hem vist durant tots els alts i baixos d’aquests últims mesos. Andorra és una societat madura, responsable, cívica i solidària”, ha manifestat el cap de Govern. Aquesta mateixa “perspectiva elevada i de mires llargues”, ha continuat, s’ha d’aplicar als grans reptes globals i de país, com ara la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica, la transformació del model econòmic i social en clau d’innovació i sostenibilitat, la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, els avenços en la igualtat efectiva entre dones i homes o el futur del sistema públic de pensions.

En aquest sentit, Xavier Espot ha emfatitzat que “l’explicació de la nostra pervivència, de la nostra prosperitat, cal buscar-la en la tenacitat, en el coratge, en la intel·ligència i en la bondat de generacions i generacions d’andorrans i de persones vingudes d’arreu que han fet d’aquesta terra casa seva”. “Davant de les moltes incerteses que encara marquen el present, aquest caràcter andorrà ens convida a l’optimisme”, ha assenyalat.

Espot ha valorat positivament les “bones notícies” de l’any 2021, com ara la represa de l’activitat del turisme i el comerç, l’evolució del sector financer, la maduració de projectes vinculats a la recerca i a la innovació o la superació de “velles limitacions, com la manca de connexions internacionals més enllà del transport per carretera”.

Davant d’aquests projectes “que anem assolint”, el cap de Govern ha reconegut que han estat gràcies a “la feina de successius Governs en els darrers anys”.

Finalment, Xavier Espot ha refermat la importància de les institucions en el marc de la COVID-19: “la pandèmia ens ha fet veure com les nostres accions particulars tenen també una dimensió col·lectiva”. Així, el cap de Govern s’ha referit a l’Organització Mundial de la Salut per a la lluita global contra el SARS-CoV-2, a la UE per recuperar la mobilitat entre països, al Fons Monetari Internacional per a la confiança en l’economia o als coprínceps per mantenir “una relació de cooperació franca i sincera amb els nostres veïns”.

El missatge ha conclòs amb el desig “que acabeu de passar unes bones festes de Nadal i que encareu el 2022 amb salut, amb optimisme i amb confiança”.