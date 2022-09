Espot destaca el compromís d’Andorra amb l’educació de qualitat a les Nacions Unides

El cap de govern, Xavier Espot, ha intervingut, aquest dilluns, 19 de setembre, a la Cimera sobre la Transformació de l’Educació que s’està celebrant aquests dies a Nova York en el marc de la 77a assemblea general de les Nacions Unides. Espot ha fet un repàs al model educatiu del Principat d’Andorra qualificant-lo d’ensenyament de qualitat, plurilingüe i inclusiu, emfatitzant en la importància de la igualtat de gènere.

El cap de l’executiu també ha assenyalat els esforços que s’estan fent a nivell educatiu per a impulsar una millora del medi ambient al país a través dels centres educatius de les valls. Aquesta és la intervenció íntegra del cap de govern que ha pronunciat el seu discurs en francès:

“L’educació és essencial per al creixement personal i col·lectiu, garantia de respecte, de bona ciutadania, d’igualtat d’oportunitats, de democràcia i de futur.

La realitat geogràfica, històrica i institucional del Principat d’Andorra ha creat al llarg dels anys una estructura educativa singular, dins de la qual conviuen tres sistemes educatius que garanteixen un ensenyament públic, lliure i de lliure elecció fins al batxillerat: el sistema El sistema educatiu andorrà, el sistema educatiu espanyol i el sistema educatiu francès.

Aquesta singularitat és un dels nostres baluards més importants: ens permet oferir una excel·lent formació bàsica perquè els nostres infants i joves, de 65 nacionalitats diferents, creixin en un entorn que afavoreix l’aprenentatge dels valors fonamentals de la democràcia i els drets humans i també ens permet assolir alts nivells de cohesió social i diversitat, així com un fort sentiment de pertinença.

El Principat d’Andorra participa activament a la Cimera sobre la transformació de l’educació, convençut que, gràcies a la seva experiència, pot contribuir a la resolució d’una crisi silenciosa, que passa desapercebuda i que la pandèmia de la COVID-19 ha empitjorat de manera espectacular. Hem de transformar l’educació, donar-li la importància que es mereix i protegir-la de possibles amenaces, perquè hi ha molt en joc.

La nostra Declaració de Compromís Nacional reuneix accions concretes, algunes de les quals ja són una realitat, dirigides a la implementació de l’ODS 4 per tal de garantir una educació equitativa, inclusiva, plurilingüe i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tots els infants i joves.

Durant els darrers anys hem dedicat molts esforços a consolidar el nostre sistema educatiu, l’Escola Andorrana, per a convertir-lo en un sistema plural i de qualitat que els pares puguin triar lliurement. Fa deu anys, vam revisar el nostre model d’ensenyament basant-lo en competències i en l’aprenentatge cooperatiu i inclusiu, perquè estem convençuts que tots els infants, independentment de la seva situació, haurien de beneficiar-se d’una educació d’excel·lència. El principi d’inclusió és precisament una de les característiques de l’educació a Andorra i un dels seus punts forts.

És per aquest motiu que tots els nostres centres disposen de personal especialitzat i recursos materials per a donar suport a projectes d’inclusió d’alumnat amb discapacitat, gairebé tots els quals es mantenen totalment integrats en un entorn escolar ordinari.

I quan tractem l’educació inclusiva i, per tant, treballem per a la plena implementació de l’ODS 4, no podem ignorar la inclusió de gènere i la igualtat de gènere.

Andorra està fermament compromesa amb el desenvolupament del principi d’igualtat entre dones i homes, de manera integral i transversal, i un dels àmbits d’aplicació d’aquest principi és l’educació. És per aquest motiu que s’ha posat en marxa un pla de conscienciació sobre la igualtat de gènere a les escoles.

L’educació consisteix a formar l’ésser humà en les seves dues dimensions fonamentals: la dimensió individual i la dimensió social. A més, per a ser coherents amb la realitat en què vivim, l’escola ha de conrear el gust per la perseverança, la força de voluntat i el respecte, l’educació en la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica, i la no violència en tots els aspectes personals, familiars i vida social.

El professorat és la peça central del sistema educatiu. A més dels reptes educatius, el professorat també ha de fer front a altres dificultats, ja que molts alumnes porten a l’aula els problemes amb què es troben fora de l’entorn escolar.

Ens hem de comprometre, doncs, a donar suport i reforçar el paper del professorat, tot garantint-ne la independència, la seva creativitat i la seva trajectòria professional, i afavorint l’establiment d’un nou marc legislatiu més eficaç que tingui en compte les especificitats de la professió docent.

L’Escola també és, sens dubte, l’actor privilegiat de la transició ecològica: d’una banda, és a l’escola on ensenyem coneixements sobre el canvi climàtic, la preservació del medi ambient i la biodiversitat i el desenvolupament sostenible i, de l’altra, l’escola promou la mobilització i l’acció de les generacions més joves, ara i en el futur, a favor de la lluita contra el canvi climàtic.

És amb aquesta visió que les escoles d’Andorra intenten integrar en el currículum escolar els temes locals i globals relacionats amb el desenvolupament sostenible. Això ens permet reforçar l’ensenyament i l’aprenentatge interactius i participatius que desenvolupen el pensament crític i el canvi de comportament.

Aquestes mesures s’inscriuen en el compromís de la Declaració d’emergència climàtica aprovada per unanimitat pel Parlament d’Andorra a principis de 2020. El punt 4 de la Declaració destaca que el Govern ha de promoure campanyes educatives a les escoles sobre la importància de preservar el medi ambient i ha de fomentar que totes les escoles esdevinguin escoles verdes. De fet, totes les escoles del país formen part ara de la xarxa d’Escoles Verdes i es comprometen a posar en marxa accions a favor de la transició ecològica.

Els joves són els més afectats per aquesta lluita, ens ho han demostrat sobradament. Per tant, continuarem escoltant-los i donant-los suport.

Andorra ha fet una forta aposta per l’educació, tant dins com fora de les seves fronteres. Per això em prenc la llibertat de remarcar que, més enllà de les actuacions nacionals, continuarem destinant fons públics a projectes internacionals i Andorra continuarà, amb tota humilitat, aportant la seva experiència i coneixements en aquest àmbit per a ajudar a transformar l’educació a nivell mundial”.