Espot descarta eleccions anticipades

Xavier Espot ha assegurat que l’objectiu de l’executiu és esgotar la legislatura, ja que hi ha molta feina per fer. Per tant, les eleccions es convocarien un cop acabat el mandat.

El cap de Govern ha afirmat que, “llevat que no hi hagués una circumstància extraordinària, la idea és acabar la legislatura i, per tant, portar-la fins al final”.

Matisa, però, que això no vol dir que els comicis s’hagin de celebrar “exactament en el mateix moment que va acabar l’anterior legislatura”. En aquest sentit, creu que “hi ha un marge d’un, dos o tres mesos que entren dins l’absoluta normalitat”.