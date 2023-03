Espot: “Demòcrates no apujarà la pressió ﬁscal a les ciutadanes i ciutadans del nostre país”

Xavier Espot, candidat nacional de Demòcrates atenent els mitjans de comunicació (Demòcrates)

El número 1 de la nacional de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés d’Encamp + Independents, Xavier Espot, ha garantit que, si la població li renova la confiança el proper 2 d’abril, “no apujarem la pressió fiscal a les ciutadanes i ciutadanes del nostre país”. Espot ha defensat que la competitivitat fiscal no només s’ha de veure des de la perspectiva de ser atractius per a la inversió estrangera, sinó també per a “mantenir la capacitat adquisitiva de la nostra població”.

Així, Espot ha refermat que, a diferència del que volen fer altres candidatures, Demòcrates no apujarà els tipus màxims ni els efectius de l’IGI, de l’IRPF i de l’Impost de Societats. Un posicionament que és possible per la bona gestió que ha dut a terme el Govern aquests darrers quatre anys ja que, malgrat haver destinat 300 milions d’euros a ajudar empreses i famílies durant la pandèmia, “tornem a estar a nivells anteriors” pel que fa a endeutament, i s’ha recuperat el creixement econòmic.

El cap de llista ha informat que només es tocarà la fiscalitat si finalment, des del consens de tots els actors implicats, s’acorda una pujada “progressiva i compassada de les cotitzacions, adaptada a la realitat econòmica del país”, com a mesura per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions de la CASS.

Canillo: Cessió de sòl públic per a habitatge

Encamp: Incentius als privats per a construir habitatge

Ordino: Els beneficis del centre de recerca en immunologia

Andorra la Vella: ampliació del passeig del Riu

En un escenari totalment florit i acolorit, el passeig del Riu a tocar del Parc Central, la número 1 de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella i la 2 de la nacional de DA, Conxita Marsol i Meritxell López, han anunciat precisament l’ampliació d’aquest passeig a la zona de l’Estadi Nacional. Així, els ciutadans de la parròquia i de tot el país “no hauran de passar per la carretera” i, a més, el camí quedarà connectat des del carrer de la Unió d’Escaldes-Engordany fins a la Margineda. Marsol ha garantit que aquest nou tram, que en algun punt serà volat sobre el riu, estarà enllestit la primavera vinent i ha recordat que iniciatives com aquestes permeten fomentar els hàbits saludables entre la població.

Sant Julià de Lòria: Millora del servei assistencial de salut

La salut i la preservació de la qualitat assistencial ha estat la temàtica escollida per la candidatura de Demòcrates + Liberals de Sant Julià de Lòria. La candidata Helena Mas ha anunciat que per a assolir-ho s’ampliarà l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Des de DA també s’aposta per “l’impuls, la retenció i l’atracció de talent de professionals sanitaris al país”, i mesures com “l’hospitalització a domicili o la reducció de les estades hospitalàries gràcies a la cirurgia major ambulatòria”. També en la línia de garantir la sostenibilitat del sistema, Mas ha defensat que es revisaran els criteris d’atorgament dels reemborsaments del 100%, i es reforçaran els mecanismes d’inspecció per a evitar abusos de sistema.

Escaldes-Engordany: Transport públic segregat

Finalment, la llista de Demòcrates + Acció d’Escaldes-Engordany ha defensat, des de la plaça del Parc de la Mola, el projecte de connectar la parròquia i Sant Julià de Lòria amb un mitjà de transport públic segregat, per a descongestionar de vehicles privats les carreteres del país. El segon de la llista, Marc Magallón, ha manifestat que el més viable és el tramvia i que, si s’arriba a un acord amb l’Estat veí, aquest es podria allargar fins a la Seu d’Urgell. La llista Demòcrata també ha proposat, per a un segon estadi, que Escaldes sigui punt neuràlgic d’una segona connexió, per exemple amb transport per cable, fins a la Massana i fins a Encamp.