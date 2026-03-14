Espot defensa el multilateralisme i el respecte al dret internacional davant el cos diplomàtic pel Dia de la Constitució

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest matí de dissabte el cos diplomàtic acreditat a Andorra amb motiu de la celebració del 33è aniversari de la Constitució d’Andorra, en un acte institucional que ha servit per a reafirmar el compromís del país amb la pau, el dret internacional i el multilateralisme.
Durant la seva intervenció, Espot ha recordat que l’aprovació de la Constitució el 14 de març de 1993 va suposar “un dels moments més importants de la nostra història contemporània”, ja que va permetre a Andorra assolir la plena sobirania i consolidar la seva presència a la comunitat internacional. El cap de Govern ha subratllat que el text constitucional va permetre establir relacions diplomàtiques plenes amb altres estats.
Espot ha reivindicat, en l’actual context internacional marcat per tensions geopolítiques i conflictes armats, la vigència dels principis del dret internacional, el respecte a la sobirania dels estats i la defensa dels drets humans com a pilars essencials per a l’estabilitat global. En aquest sentit, ha recordat que la neutralitat històrica d’Andorra “no és sinònim d’indiferència,” i ha reafirmat el compromís del país amb el diàleg, la diplomàcia i la resolució pacífica de les controvèrsies.
El cap de Govern també ha destacat el valor de la diversitat que caracteritza la societat andorrana, així com el paper del multilateralisme per als estats de petites dimensions. En aquest sentit, ha reiterat el compromís d’Andorra amb les principals organitzacions internacionals, com les Nacions Unides, el Consell d’Europa, l’OSCE, la Francofonia o les Cimeres Iberoamericanes.
En l’àmbit europeu, Espot ha assenyalat que l’Acord d’associació amb la Unió Europea representa “el camí natural per on ha d’avançar Andorra”, tant per a consolidar el model econòmic i social andorrà com per reforçar la seguretat jurídica i generar noves oportunitats per a les generacions futures, tot preservant les especificitats pròpies d’un estat de petites dimensions.
El cap de Govern ha agraït la tasca dels representants diplomàtics acreditats al país i ha reiterat la voluntat d’Andorra de continuar aprofundint els vincles bilaterals i multilaterals.
En el mateix marc, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va oferir ahir al vespre una recepció al cos diplomàtic.
Relacions amb la Unió Europea
Amb motiu també de la celebració del Dia de la Constitució, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i l’ambaixador davant de la Unió Europea, Vicenç Mateu han participat aquest matí de dissabte en una reunió dels ambaixadors dels països de la Unió Europea organitzada per l’ambaixadora de la Unió Europea, Christina Kokkinakis.
Durant la trobada, la ministra ha destacat la proximitat política entre Andorra i la UE, especialment en la defensa del dret internacional i del multilateralisme, i ha subratllat la importància d’intensificar el diàleg polític amb els estats membres.
Tor ha subratllat que Andorra treballa per aprofundir la cooperació amb la Unió Europea, especialment en el marc de l’Acord d’associació, i ha plantejat la possibilitat d’establir mecanismes de consulta més estructurats amb la UE en matèria de Política Exterior i de Seguretat Comuna.
La ministra també ha valorat positivament la participació d’Andorra en la Comunitat Política Europea i ha explicat que el Govern estudia la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (GECT) amb Catalunya i Occitània, amb el suport d’Espanya i França, amb l’objectiu d’impulsar projectes estratègics als Pirineus i facilitar l’accés a finançament europeu.
Per la seva banda, Landry Riba, ha destacat també la solidesa de la relació amb la Unió Europea i l’alineament polític d’Andorra en el context internacional actual, reiterant la voluntat del Govern de continuar treballant amb els socis europeus per a culminar amb èxit l’Acord d’associació.
Presentació de còpies d’estil
En paral·lel, diversos ambaixadors han presentat els darrers dies les còpies d’estil a la ministra d’Afers Exteriors. Concretament, els dies 12 i 13 de març han presentat les seves credencials els representants diplomàtics d’Israel, Guatemala, Montenegro, els Estats Units d’Amèrica, Bangladesh, Luxemburg, Lituània, Grècia i Noruega.
Alguns d’aquests representants també han mantingut trobades institucionals amb membres del Govern, entre les quals destaca la reunió del cap de Govern amb l’ambaixador dels Estats Units d’Amèrica, Benjamin Leon Jr.