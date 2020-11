Espot defensa davant el Fòrum de París la necessitat de buscar respostes globals a la crisi de la Covid

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la 3a edició del Fòrum de París de la Pau, organitzat pel president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron. Aquesta 3a edició s’està desenvolupant de forma telemàtica entre l’11 i el 13 de novembre sota el títol “Combatre el coronavirus i construir el món de després”. Durant la jornada d’avui s’han dut a terme les intervencions a més alt nivell amb la participació de 60 mandataris europeus i de les Nacions Unides.

En la seva intervenció, el cap de Govern, Xavier Espot, ha refermat l’aposta d’Andorra per l’acompliment de l’Agenda 2030 i ha afirmat que la crisi sanitària ha deixat la necessitat de buscar respostes globals al desafiament de la sostenibilitat en tots els àmbits. En aquest sentit s’ha referit al multilateralisme, la cohesió i el diàleg entre els països com a instrument per fer front als reptes mundials.

L’edició d’enguany està centrada en la resposta col·lectiva immediata al Coronavirus, així com en els nous reptes de resiliència i de reconstrucció d’un món més sostenible. D’aquesta manera la discussió ha pivotat al voltant de la millora de la governança sanitària mundial, en el replantejament i la sostenibilitat de l’economia i en els reptes de la digitalització enfortint la ciberseguretat.