Espot creu que, amb Europa, Andorra serà més “líder”

El cap del Govern d’Andorra, Xavier Espot, en la seva intervenció a la Trobada Empresarial al Pirineu 2023, a la Seu (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit l’acte de cloenda de la 34aTrobada Empresarial al Pirineu. L’encarregat de clausurar l’esdeveniment que s’ha celebrat a la Seu d’Urgell durant els darrers dos dies i que ha girat entorn al talent i la valentia com a motors per a liderar avui, ha estat el ministre de Cultura i Esport del Govern d’Espanya, Miquel Iceta.

Espot ha remarcat durant el seu parlament que “Andorra vol assumir un rol de lideratge en el seu entorn. Un cop formem part del mercat interior europeu es poden explorar sinergies amb les comarques catalanes veïnes o amb els departaments francesos fronterers amb Andorra”. Ha posat com a exemple la possibilitat de disposar “des de zones franques industrials o logístiques fins a infraestructures de comunicació o plans de mobilitat laboral transfronterera”. En aquest sentit, ha indicat que l’acord d’associació amb la UE obrirà nous escenaris de cooperació i noves oportunitats de col·laboració entre empreses i professionals andorrans i de la resta d’Europa.

En el marc de la cloenda de la Trobada Empresarial del Pirineu, el cap de Govern ha exposat que “el procés d’internacionalització, d’obertura i de modernització de l’economia, dut a terme en els darrers 15 anys, i el marc d’estabilitat institucional i política d’Andorra, ens ha portat a ser la segona economia d’Europa amb un major índex de creixement.”

El ministre espanyol de Cultura i Esports, Miquel Iceta, de la seva banda, ha destacat durant la seva intervenció que Espanya és el tercer país amb menor inflació de l’eurozona, i un dels estats amb un major creixement d’ocupació.

La Trobada Empresarial al Pirineu, cimera de referència per a l’empresariat català, ha posat la mirada en el talent i la valentia com a eines imprescindibles perquè les empreses, i en especial els seus líders, facin front als reptes dels nous escenaris laborals, marcats pel teletreball, la inestabilitat, el predomini de la tecnologia i els canvis constants. Aquesta edició, que ha reunit més de 700 assistents, ha posat de nou en valor el teixit empresarial dels territoris que envolten els Pirineus en un espai on s’han pogut donar a conèixer experiències i casos d’èxit empresarial, compartir bones pràctiques i fer contactes entre professionals.