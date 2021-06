Espot, “content” de rebre la primera dosis de vacuna AstraZeneca contra la Covid-19

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que el “fa content poder-me vacunar”, i més amb AstraZeneca, la vacuna contra la Covid-19 que més polèmica ha suscitat, ja que “puc ser exemple” per a altres ciutadans.

Espot ha fet així una crida a la població per a que es vacuni i ha valorat que “ens ha d’interpel·lar a tots plegats quan hi ha un percentatge significatiu de la població que decideix no vacunar-se, malgrat que tots els estudis científics seriosos avalen que és una qüestió absolutament segura”.

En aquesta línia, ha assegurat que des de l’Executiu es continuarà fent pedagogia y ha manifestat que “no tenim altra solució”, per superar els “estralls” que ha causat la pandèmia tant a nivell sanitari com econòmic i social, que vacunar-se.

Al parer del cap de Govern “és cosa de tots” superar la pandèmia i ha opinat que el fet de vacunar-se és un acte alhora egoista i altruista, “perquè ens protegim a nosaltres mateixos, protegim als altres i fem el possible per deixar enrere les terribles conseqüències que ha tingut la pandèmia a tots els nivells”.