Espot condemna tota violació del dret internacional i defensa el diàleg, la diplomàcia i el respecte pels drets humans

El cap de Govern ha intervingut avui a la 80a Assemblea General de les Nacions Unides, reafirmant el compromís del país amb el multilateralisme, la pau, el respecte pels drets humans i el desenvolupament sostenible. Xavier Espot ha posat en valor la importància de la cooperació internacional per a afrontar els reptes globals actuals, com els conflictes armats, la crisi humanitària a Gaza i la guerra a Ucraïna.
Xavier Espot ha intervingut aquest divendres davant de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides, en una sessió presidida per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en el marc de la vicepresidència d’Andorra en aquest Debat General. En el seu discurs, Xavier Espot ha condemnat tota violació del dret internacional i ha defensat el diàleg, la diplomàcia i el respecte pels drets humans.
Així, s’ha referit a la guerra a Ucraïna, que compleix gairebé quatre anys “amb conseqüències devastadores per a la població civil i per a l’estabilitat internacional”. Un cop més, ha reiterat el suport ferm d’Andorra a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna.
Sobre el conflicte entre Israel i Palestina, ha expressat la profunda preocupació per la situació humanitària. En aquest sentit ha condemnat, sense distinció, tots els atacs contra la població civil, incloent tots els actes terroristes i atacs indiscriminats i, de manera específica, aquells perpetrats per Hamàs l’octubre de 2023, alhora que ha fet una crida a l’alliberament d’ostatges. De la mateixa manera ha condemnat els atacs d’Israel contra civils i infraestructures a la Franja de Gaza, el setge i la fam com a arma de guerra contra la població que ha esdevingut una catàstrofe humanitària devastadora.
Per aquest motiu, ha afegit el cap de Govern, durant la Conferència Internacional d’Alt Nivell per a la Resolució Pacífica de la Qüestió de Palestina i la Implementació de la Solució dels Dos Estats, Andorra ha reconegut oficialment Palestina. Aquest gest tan necessari, ha matisat, no serà amb plens efectes diplomàtics fins que no es compleixin requisits com l’alliberament d’ostatges, que es faci efectiu el desarmament de Hamàs, i s’impulsi la creació d’un govern palestí que exclogui Hamàs.
En el seu parlament, Xavier Espot ha fet una menció especial a la protecció dels infants en conflictes armats i ha felicitat la tasca duta a terme per qui va ser representant especial del secretari general per als Infants i els Conflictes Armats, Virginia Gamba, amb qui Andorra ha treballat en la campanya ‘Prove it Matters’. En aquest sentit ha agraït el suport dels nombrosos estats en la protecció dels infants en conflictes armats.
Així mateix, el cap de Govern ha subratllat el treball que Andorra està duent a terme en matèria de sostenibilitat, transparència climàtica i turisme responsable. En el marc de la seva intervenció en el Debat General, ha anunciat que el Principat acollirà la 7a Reunió global del Mountain Partnership el març de 2026, sota el lema “Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes”. Una oportunitat, ha dit, de situar la veu dels països de muntanya al centre de les negociacions globals sobre el canvi climàtic i la biodiversitat.
En el discurs, el cap de Govern també ha incidit en la necessitat de reformar l’arquitectura financera internacional per a fer-la més justa i inclusiva, i ha reiterat el compromís d’Andorra amb l’Ajuda oficial al desenvolupament. A més, ha posat en relleu la promoció que el Principat fa del multilingüisme i la protecció de la diversitat cultural com a eines per a una participació equitativa i un diàleg inclusiu dins de les Nacions Unides.
Espot ha conclòs fent una crida a renovar el pacte global per la pau, la justícia i la llibertat. I ha assegurat que Andorra continuarà sent un referent de convivència, solidaritat i compromís amb els valors fundacionals de les Nacions Unides.
El cap de Govern, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit amb la presidenta electa de la 80a Assemblea General, l’alemanya Annalena Baerbock, a qui ha felicitat pel lema escollit “Millor junts: 80 anys i més per la pau, el desenvolupament i els drets humans”. Durant la trobada, Xavier Espot ha destacat el privilegi d’Andorra per haver pogut exercir una de les vicepresidències en una sessió tan simbòlica com la d’enguany.
La delegació andorrana encapçalada pel cap de Govern, també s’ha reunit amb el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, a qui han traslladat el ferm compromís d’Andorra amb el multilateralisme i els valors de la Carta de les Nacions Unides en el 80è aniversari d’aquest organisme internacional.