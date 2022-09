Espot comparteix els grans reptes d’Andorra amb la CCIS en la presentació de l’informe econòmic del 2021

El cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en valor la col·laboració i la confiança entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i el Govern, que ha permès impulsar, en els darrers anys, importants projectes per al país com el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra o el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials.

També ha agraït a la institució, que en l‘actual context socioeconòmic, s’estiguin impulsant noves activitats empresarials per a diversificar l’economia. Ho ha fet en el marc de la presentació de l’informe econòmic del 2021 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, que ha tingut lloc aquest dimarts a Andorra la Vella.

Xavier Espot ha exposat els indicadors macroeconòmics que mostren la recuperació econòmica després de la recessió de la crisi sanitària i de les dades d’atur. També ha fet un balanç de les mesures econòmiques que ha anat aprovant l’Executiu que ha qualificat de “necessàries per a continuar creixent i perquè la capacitat de consum de les famílies no es vegi reduïda”.

De la mateixa manera, s’ha referit a les recentment aprovades mesures d’estalvi energètic, a la llei de mesures urgents per a incentivar el mercat de lloguer, a la reforma fiscal i a les mesures d’estalvi energètic. També ha exposat l’estat de l’avançament de les negociacions per a l’Acord d’Associació com a vector necessari per al futur desenvolupament de l’economia.

El cap de Govern ha conclòs mostrant el suport a aquesta institució amb la qual el Govern comparteix les grans prioritats i estratègies de desenvolupament. En aquest sentit ha afirmat que la col·laboració i les sinèrgies amb el sector privat són fonamentals per a superar els grans reptes d’Andorra.