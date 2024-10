Espot celebra el primer any de funcionament de la Visura Ciutadana com a ens de participació ciutadana

Trobada de la Visura Ciutadana amb el cap de Govern (SFGA)

Fomentar el diàleg obert entre el Govern i la població és un dels objectius de la Visura Ciutadana, un òrgan independent impulsat per l’Executiu en el marc de la promoció de la participació ciutadana. Formada per deu ciutadans independents, la Visura esdevé una mostra representativa de la societat del país que té entre les seves funcions la interlocució amb els principals actors polítics i institucionals per a abordar temes d’interès general. Precisament, aquest dimarts el cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut els seus membres a l’edifici administratiu del Govern, quan es compleix un any de la posada en marxa d’aquest ens.

Durant la trobada, Espot –acompanyat de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena– ha posat en relleu el paper de la Visura com a “eina innovadora que ens permet connectar amb la societat d’una manera molt més directa i efectiva”. “Ens mantenim ferms en l’objectiu d’implicar cada vegada més la ciutadania en la vida política i en les decisions que ens afecten a totes i a tots”, ha afegit.

El cap de Govern ha manifestat, a més, que “les administracions no poden treballar de manera aïllada, sinó que han d’obrir-se al coneixement i a les opinions de les ciutadanes i dels ciutadans”.

Es recorda que la Visura Ciutadana, que s’autoregula de manera autònoma, és concep com un òrgan de consulta amb capacitat d’emetre informes no vinculants o criteris sobre polítiques públiques, creant un canal de comunicació bidireccional, estable i suplementari als ja habituals. Els seus membres van ser triats per un període de dos anys, mitjançant un sorteig al febrer de 2023, d’entre les persones que van presentar una sol·licitud per a formar-ne part, tal com determina el Reglament de participació ciutadana.