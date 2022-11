Espot apel·la, a París, a solucions comunes per a aturar el canvi climàtic

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha desplaçat a la capital francesa per a participar en la 5a edició del Fòrum de la Pau que se celebra l’11 i 12 de novembre a París. El Fòrum, organitzat pel president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, porta per títol ‘Superant la multicrisi’.

La cinquena edició del Fòrum de la Pau de París té la finalitat de posar el focus en les solucions per a superar les crisis actuals i donar un nou impuls en la cooperació internacional. Els diferents dignataris que hi participen aporten la seva visió i exposen solucions que puguin inspirar altres líders polítics i als diferents actors de la cooperació internacional. Aquest divendres, el cap de Govern, també ha participat en els actes cerimonials de la commemoració del 104 aniversari de l’Armistici del 1918.

En el marc dels diferents esdeveniments que inclouen el programa d’aquest divendres, Xavier Espot ha participat en la Crida “Incidència en resposta a la crisi climàtica” en la qual ha conversat amb el president de la Unió de les Comores, Azali Assoumani, moderats pel director del Programa d’Ordre i Institucions Globals de Carnegie Endowment for International Peace, Stewart Patrick, que han exposat les experiències i la visió dels dos països, especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic.

En la seva intervenció, Espot, ha destacat que és fonamental avançar cap a un model més sostenible, més unit, més respectuós amb el planeta, la biodiversitat i també amb el respecte als drets humans. Un nou model, ha dit, que ha de permetre aturar el canvi climàtic amb solucions comunes que tinguin en compte les realitats pròpies de cada territori. En el seu torn de paraula, s’ha referit a les conseqüències que el canvi climàtic està tenint en els ecosistemes de muntanya.

Tal com ha afirmat el cap de Govern, cal continuar amb els esforços esmerçats en matèria d’acció climàtica i garantir l’aplicació de l’Acord de París. En aquest sentit, ha explicat que Andorra ha actualitzat aquest any la seva Contribució Determinada en l’àmbit Nacional (NDC) i s’ha compromès a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle no absorbits en un 55% l’any 2030 i aconseguir la neutralitat del carboni per al 2050. Pel que fa a la col·laboració i la cooperació multilateral, Espot ha recordat el paper actiu del Principat en els principals fòrums internacionals i ha afegit que Andorra s’ha sumat a noves aliances, com la Coalició per la Neutralitat de Carboni, per a citar un exemple.

A més de la col·laboració internacional, el cap de Govern ha volgut puntualitzar que és imprescindible vincular la societat civil local en els processos d’implementació de solucions. Més concretament ha assenyalat el paper fonamental dels joves en la presa de decisions i d’aplicació de mesures. És per aquest motiu que Andorra dona suport a la Declaració sobre la infància, la joventut i l’acció pel clima elaborada per infants i joves. També ha reivindicat que els joves andorrans estiguin representats a la Comissió Nacional d’Energia i Canvi Climàtic i la seva participació activa en les polítiques ambientals del país.

Xavier Espot ha afegit que l’Estratègia Nacional d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat, adoptada recentment pel Govern, posa les bases per a consolidar l’educació com a pedra angular del desenvolupament sostenible a Andorra l’any 2030. L’Estratègia gira al voltant d’accions que s’han de dur a terme d’aquí al 2030 i que segueixen tres eixos principals: apropar la natura als joves, promoure accions juvenils i difondre, conscienciar i divulgar al voltant de la lluita contra el canvi climàtic.

Quan als mecanismes de finançament per a impulsar accions a favor de la sostenibilitat i el Medi Ambient, el cap de Govern ha explicat que la creació del Fons Verd, alimentat de la taxa verda permet finançar actuacions a favor de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i a programes de transició energètica que permeten diversificar l’accés a les energies renovables.

A més, tal com ha detallat Espot, el Fons, contribueix a finançar el transport públic gratuït, augmentar els programes d’ajuts a l’adquisició de vehicles de tracció elèctrica i els programes construcció o renovació sostenible d’edificis amb la finalitat de millorar-ne l’eficiència energètica o introduir l’ús d’energies renovables a les llars d’Andorra.

Aquest vespre, el cap de Govern, participa en la recepció oferta pel president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, al Palau de l’Elisi, als Caps d’Estat i de Govern que participen en la 5a edició del Fòrum de París de la Pau.