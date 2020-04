Espot anuncia la possible adhesió a l’FMI abans que acabi l’any

Durant aquest any es podria materialitzar l’ adhesió al Fons Monetari, una adhesió que podria arribar a final d’any . Ho ha avançat el cpa de Govern, Xavier Espot, durant la compareixença especial en què ha respost a 25 preguntes formulades pels ciutadans. S’han seleccionat d’entre les 350 rebudes. Moltes centrades en les mesures econòmiques com les suspensions temporals de contractes laborals, les mascaretes o els tests d’anticossos.

Xavier Espot ha respost les 25 preguntes temàtiques que el Govern considera que abordaven qüestions més generals de les 350 que han arribat al Govern. Entre aquestes una relacionada amb l’adhesió a l’FMI que Xavier Espot diu que vist la situació és d’absoluta necessitat. Sí ha recordat però que els primers passos son previs a la crisi i que l’adhesió efectiva al Fons Monetari Internacional podria arribar abans que acabi l’any.

També ha donat explicacions respecte de la negativa, de moment, de fer públic el nom de les empreses que han sol·licitat els crèdits tous perquè diu es tracta de dades sensibles que podrien afectar la viabilitat de les societats. No ho descarta del tot i ha dit que s’haurà de mirar jurídicament.

Aquestes són només algunes de les qüestions que se li han plantejat. Altres s’han centrat en la suspensió temporal de contractes de treball i la reducció de la jornada laboral que preocupa molt la ciutadania així com les ajudes destinades als assalariats i autònoms. Qüestions educatives com ara la de millorar la digitalització dels processos, la de les mascaretes, la dels tests i la seva viabilitat son altres aspectes que preocupen la ciutadania. Les preguntes que no han estat contestades en la compareixença ho seran de manera escrita.