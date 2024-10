Espot agraeix la tasca duta a terme pel representant personal del copríncep francès durant els set anys que ha ostentat el càrrec

Intervenció de Xavier Espot en el comiat a Patrick Strzoda -a la dreta- (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha agraït la tasca duta a terme pel representant personal del copríncep francès, Patrick Strzoda, durant els set anys que ha ostentat el càrrec. Ho ha fet durant l’acte de comiat celebrat aquest migdia de divendres a Andorra la Vella. “Avui tenim l’honor de reunir-nos per a acomiadar una persona que ha entès i ha sabut interpretar els valors que marquen la idiosincràsia, el caràcter i l’esperit del poble andorrà, de la nostra singularitat i de la nostra excepcionalitat”, ha relatat.

Al discurs, el cap de Govern ha reconegut el suport del copríncep francès i del seu representant personal, en aquest cas, en moments clau per al Principat com la pandèmia de la COVID-19 o en el procés de negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. “El suport que hem rebut del copríncep francès i del Govern francès en tot el procés de converses i negociacions amb la Comissió Europea ha estat molt important. Fa poc més d’un mes, el senyor Strzoda compartia amb la societat andorrana la seva visió sobre l’encaix d’Andorra amb la Unió Europea i subratllava l’oportunitat que representa per al nostre país l’Acord d’associació com el mitjà ‘per a obrir-nos i beneficiar-nos del mercat únic’”, ha subratllat Xavier Espot.

Espot també ha destacat altres àmbits de relació amb el copríncep francès com les inversions en infraestructures de comunicació, els intercanvis empresarials o amb el restabliment del consolat francès el febrer de 2020. En aquest punt, ha incidit en l’àmbit de l’educació “que sempre ha estat en el full de ruta dels nostres coprínceps. Des de l’establiment del sistema educatiu francès al nostre país, fa més de 120 anys, fins a l’actualitat, la voluntat per continuar reforçant el sistema educatiu sempre ha quedat palesa”, ha remarcat el cap de Govern. Finalment, Xavier Espot ha destacat la importància del coprincipat parlamentari, com a l’estructura institucional “que dona sentit a l’existència de l’Estat andorrà”.

A l’acte de comiat del representant personal del copríncep francès, Patrick Strzoda, també han participat els ministres de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, així com altres autoritats i representants d’institucions del país i dels països veïns.