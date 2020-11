Espot agraeix el diàleg i la receptivitat de la Generalitat de Catalunya per a la desescalada

El cap de Govern, Xavier Espot, ha agraït a les autoritats de la Generalitat de Catalunya, i en concret al vicepresident i als consellers, la receptivitat que han tingut en relació amb les demandes fetes per part d’Andorra i que s’han tingut en compte en la resolució adoptada en el pla de desescalada que s’ha fet públic avui. Segons aquest pla, a partir del 21 de desembre, sempre que la situació sanitària ho permeti, es permetrà la circulació entre els dos territoris. Espot ha celebrat aquesta decisió que ha qualificat de bona notícia tant per a l’economia del país com des d’un punt de vista emocional pels vincles familiars i d’amistat que una part de la població d’Andorra té amb Catalunya.

El cap de Govern també ha agraït de manera explícita les gestions dutes a terme des de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, concretament les accions realitzades per part de l’alcalde, i des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, així com els contactes mantinguts amb l’ambaixador d’Andorra a Espanya i amb el Govern espanyol. També s’ha referit a les iniciatives que s’han dut a terme per part del sector privat i que han col·laborat en les negociacions.

Així, Xavier Espot ha exposat que sempre que la situació sanitària ho permeti, en la fase 3 de la desescalada que es preveu per al proper 21 de desembre, serà possible que els residents de Catalunya puguin venir al nostre país, amb la repercussió positiva que això representa per a l’economia i la societat andorranes. De la mateixa manera, els residents andorrans es podran desplaçar al territori català per retrobar-se, d’acord amb les restriccions que es dictin en cada moment, amb familiars i amics després de moltes setmanes.

Pel que fa a la temporada d’esquí, que preveu el seu tret de sortida a principis del mes de desembre, el cap de Govern ha explicat que el fet que hi hagin comunitats autònomes espanyoles que tinguin llibertat de circulació fora del seu territori, aportarà “oxigen” durant les primeres setmanes del mes de desembre.

Espot també ha remarcat que el diàleg amb les autoritats dels territoris transfronterers continuen, tant amb França com amb Espanya, i concretament amb Catalunya, a través de les vies diplomàtiques, dels contactes intergovernamentals i des dels coprínceps. I ha afegit que es treballa per alinear amb els territoris veïns les mesures que es van aplicant en cada moment, tant des del punt de vista sanitari com pel que fa a la mobilitat.