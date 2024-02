Espot agraeix als referents ministerials la implicació i l’esforç per a tancar l’Acord d’associació amb la UE

Xavier Espot i Landry Riba (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el secretari d’Estat per les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han convocat aquest migdia de divendres els referents dels diferents ministeris implicats en el treball per a tancar l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Espot ha volgut reconèixer “l’esforç ingent realitzat”, especialment els darrers mesos per part d’aquestes persones, per tal de poder culminar de manera satisfactòria l’acord polític el passat desembre. La trobada, que se celebra de forma periòdica, també ha servit per a fixar les pautes a seguir d’ara en endavant.

Xavier Espot reitera la voluntat i el deure d’informació i transparència del Govern de fer públic l’Acord d’associació. El cap de Govern ha volgut deixar clar que encara no es disposa d’un text definitiu, sinó d’una versió força completa en anglès de l’acord marc, del protocol Andorra i de gairebé la totalitat dels annexos. En les properes setmanes, el Govern revisarà el text al detall per a comprovar que recull tot allò negociat i incorporar o concretar, si s’escau, alguns aspectes. Per això, ha dit Espot, és imprescindible fer una contextualització prèvia del text provisional.

En aquest sentit, tal com es va consensuar ahir dijous a la reunió del Pacte d’Estat, el Govern lliurarà el document provisional íntegre, prèvia lectura comentada per a explicar els punts que requereixen d’un matís o que no estan explicitats perquè remeten als annexos o encara no estan prou detallats. Ho farà en primer lloc, als consellers generals, i posteriorment a les institucions, als mitjans de comunicació i als diferents col·lectius. Està previst, ha recordat Espot, la celebració d’un acte públic en les properes setmanes per a exposar els detalls de l’Acord d’associació.