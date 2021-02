Espot afirma que la pressió fiscal global d’Andorra “és més alta” que la d’Irlanda o Dinamarca

La pressió fiscal d’Andorra és més alta que la d’Estats de la Unió Europea com Irlanda, Dinamarca i Luxemburg. Així ho ha assegurat Xavier Espot a TV3. En referència al cas dels youtubers espanyols al Principat ha dit que tots els països intenten ser competitius fiscalment i volen atreure residents de mitjà o alt poder adquisitiu i no se’ls acostuma a criticar per això.

Xavier Espot ha fet referència als youtubers que s’han instal·lat a Andorra al programa “Els matins” de TV3. Ha assegurat que no se’ls ha anat a buscar i que el país té altres atractius que ajuden perquè vinguin.

Ha citat l’estudi Paying Taxes, que ha dut a terme PricewaterhouseCoopers i un grup del Banc Mundial, i que “estableix que la pressió fiscal d’Andorra està al tomb del 26,5%“. Per tant, ha afegit, “és més alta la pressió fiscal global d’Andorra que la d’Irlanda, Dinamarca, Croàcia, Luxemburg o Romania”.

Segons ha recalcat, tots els Estats juguen la carta de la competitivitat fiscal per atreure inversors o residents i a la gran majoria no se’ls critica. Argumenta que hi ha certa “tendència a focalitzar l’atenció en un petit país que potser és més fàcil d’atacar o és més vulnerable, i no veiem la globalitat de la situació”. “Tohom fa ús de la carta de la competitivitat fiscal”.

Finalment, ha parlat sobre la intenció de Unidas Podemos, partit de la coalició governant a Espanya, d’afegir Andorra a la llista de paradisos fiscals. Ha assegurat que no creu que prosperi.